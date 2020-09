Lema se va de Newell's Deportes 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El defensor Cristian Lema, quien es buscado por Estudiantes de La Plata para reformar la zaga central, se despidió ayer de Newell's y cuestionó que se dijeran "cosas que no son" sobre su partida del elenco rosarino.

"Hoy me despido, con la frente en alto y tranquilo de cumplir los objetivos que habían en un comienzo cuando no era fácil venir a jugar", escribió Lema en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Y agregó: "Me despido de un gran grupo de compañeros y grandes jugadores, de un gran cuerpo técnico y de la gente con esa pasión tan particular que le da un plus a cada partido, me llevo todos esos recuerdos y valoro mucho el cariño que me brindaron".

Además, se quejó por los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre su situación: "Lamentablemente muchas páginas o periodistas dicen cosas que no son, mal informados, diciendo que hubo acuerdo con Benfica y otras cosas, cuando nunca fue así".

En la misma línea, el marcador central concluyó: "Yo no hablo ni hago muchas declaraciones pero me parece injusto leer esas cosas. Me voy tranquilo, gracias NOB".

Ahora, Lema tendrá que seguir su carrera en una nueva institución: está en el radar de Estudiantes y de Independiente, aunque el Benfica de Portugal, club dueño de su pase, pretende una venta y no volver a cederlo a préstamo.