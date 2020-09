Llevaba 61 kg de marihuana en auto remolcado por grúa Policiales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por SALTA: DICTARON LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL ACUSADO

SALTA, 18 (NA). - El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dictó en las últimas horas la prisión preventiva de un acusado de llevar 61 kilos de marihuana dentro de un auto que era remolcado por una grúa, en la ciudad de Rosario de la Frontera.

La prisión preventiva había sido solicitada por el fiscal federal Eduardo Villalba durante la audiencia de formalización de la imputación, en la cual el instructor, expuso los elementos que incriminan al acusado Elías Damián Figueroa, de 33 años, un comerciante que fue detenido en la ciudad de Rosario de la Frontera.

En la audiencia, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se relataron los detalles del caso.



EL HECHO

El hecho fue descubierto el pasado jueves 3 de septiembre, cuando personal de Gendarmería Nacional, apostado en el control de ruta de El Naranjo, detuvo un servicio de remolque.

El transporte remolcaba un auto Fiat Stylo, desde la ciudad de Metán a Rosario de la Frontera.

Ante el control, el conductor del remolque sostuvo que había sido contratado por Figueroa, quien le había indicado que el vehículo tenía un desperfecto y no funcionaba.

Al inspeccionar el auto, los gendarmes advirtieron que en su parte trasera había bolsas de arpillera, en cuyo interior contenían paquetes similares a "ladrillos" de droga ocultos entre porotos.



"DEJALO AHI"

El chofer del remolque se contactó vía telefónica con Figueroa, le contó lo que sucedía y le pidió las llaves del auto, a lo cual el comerciante solamente le dijo: "Dejalo ahí, nomás".

La respuesta llamó la atención del conductor de la grúa, por lo que insistió en contactarse con el comerciante, pero ya no le contestó los llamados.

Con intervención judicial, se requisó el auto y se descubrieron los 65 paquetes de marihuana, que pesaban un total de 61 kilos.

Ante la presentación de la fiscalía, la defensa de Figueroa hizo referencia a supuestas irregularidades en el procedimiento, aunque finalmente no formuló ningún planteó, pero si rechazaron la acusación, a la que señalaron como endeble; y solicitaron al juez arresto domiciliario para el acusado, ya que consideraron que no existe riesgo de fuga ni posibilidades de que entorpezca la investigación.