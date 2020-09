Otra vez la Alcaidía está sobrepasada de presos Policiales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por SUPERPOBLACION DE INTERNOS ALOJADOS EN RAFAELA

Desde el 25 de julio pasado, día en que desde la Alcaidía policial de la ciudad de Rafaela trasladaron hacia la cárcel de Las Flores a 40 internos que estaban alojados en condiciones de hacinamiento en ese lugar, hasta el presente, se habían vivido tiempos en que parecía que las cosas volvían a su cauce y se reinstauraba el orden en la dependencia rafaelina, un alojamiento transitorio para detenidos con proceso penal abierto y no un lugar para cumplir condenas, si vamos a los papeles.

Sin embargo ya todo volvió a su viejo estado de superpoblación carcelaria, según se informó en la jornada de ayer.

De acuerdo a información oficial emanada de la Fiscalía Regional 5 Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, la Alcaidía rafaelina ya opera nuevamente –como antes del 25 de julio- casi al doble de su capacidad.

Si consideramos que el lugar de detención local está pensado para 45 internos, es lógico que se hable de hacinamiento o superpoblación, al saberse ayer que había 85 reclusos alojados en la institución policial, de los cuales 73 son del Ministerio Público de la Acusación, y los otros 12 de la Justicia Federal y/o del Juzgado de Menores.

Un nuevo colapso en el sistema de reclusión penal local, a menos de dos meses de que se haya descomprimido la dependencia con el traslado mencionado en los párrafos anteriores.



UN SISTEMA QUE

GENERA PRESOS

Lo dicho genera una honda preocupación en la Fiscalía Regional 5, ya que aún en tiempos de pandemia y de audiencias y juicios remotos a través de la plataforma Zoom, el sistema penal rafaelino sigue generando detenidos, casi todos con prisión preventiva, o aprehendidos a la espera de una audiencia imputativa; pero sin embargo a pesar de que la Justicia Penal local funciona rápido y bien, hablando en criollo: no hay lugar para “poner a los presos”.

¿Otra vez, después de transcurridos solamente dos meses, estamos ante un colapso del sistema y del fenómeno conocido como “puerta giratoria”? ¿Esto es presos que quedan con prisión domiciliaria o en libertad condicional ante la falta de capacidad de la infraestructura penitenciaria existente para contenerlos?

Viene a colación recordar también que la Alcaidía ocupa personal policial que no pertenece al Servicio Penitenciario santafesino, por lo que estos uniformados que trabajan en la Alcaidía local no fueron preparados para desarrollar funciones “carcelarias”, restando además personal que podría estar en la calle, cumpliendo funciones de prevención policial en momentos en que hasta el último recurso humano debe ser aprovechado inteligentemente ante la ola de inseguridad que se vive.



UNA CARCEL

DEFINITIVA

Muchas veces se habló de la construcción de una cárcel local o regional con capacidad para contener un grueso número de detenidos, pero o las iniciativas mueren en su gestación, o es la misma opinión pública ciudadana la que se niega a la construcción de una cárcel cerca o en Rafaela, curiosamente aceptando contradictoriamente que funcione una dependencia pequeña, incómoda y superpoblada en pleno centro, que es la vieja Alcaidía.

En referencia a esto último, resulta inolvidable la síntesis hecha por el anterior fiscal regional de Rafaela, Dr. Carlos Arietti, quien en un debate público sobre este tema en julio de 2015 ya decía que, “Rafaela ya tiene su ‘cárcel’ [que es la Alcaidía] y está en pleno centro de la ciudad de Rafaela […] Pero, si la gente quiere más presos tienen que haber otra cárcel, si la gente no quiere cárcel no puede haber más presos”.

Lo dicho resulta obvio, sin embargo la opinión pública local no se muestra ya desde aquellos tiempos permeable para aceptar la creación de una cárcel en este territorio.

Finalmente cabe destacar que igualmente, impulsada por los senadores Alcides Calvo (Dpto. Castellanos) y Felipe Michlig (Dpto. San Cristóbal), está en curso un proyecto de ley al respecto de la construcción de una cárcel regional compartida por la Justicia de ambos Departamentos y también del 9 de Julio, o sea una cárcel de la Quinta Circunscripción Judicial.

En la edición del 5 de Julio LA OPINION daba a conocer que el Senado provincial aprobó el proyecto para la construcción de la Alcaidía Regional, restando aún definir qué postura tomará la Cámara de Diputados de Santa Fe, para su definitiva aprobación o no.

El anterior intento había perdido estado parlamentario.