Los 20 años del BMW Motorrad Days se mudarán a Berlín en 2021

Automotores 18 de septiembre de 2020

BUENOS AIRES, 18 - . Tras un total de 18 BMW Motorrad Days de éxito consecutivos en Múnich, la mayor reunión del mundo de BMW Motorrad tendrá lugar en Berlín en 2021, en el corazón de Europa, en el mismo lugar en que se han construido las motos BMW durante 50 años y en el que se da forma al futuro de la motocicleta.

Al dar este paso, BMW Motorrad se renueva con un evento de gran tradición que empezó en 2001 con el nombre de BMW Motorrad Biker Meeting en Seefeld, Austria.

El Dr. Markus Schramm, director de BMW Motorrad, sostuvo que “Los BMW Motorrad Days en Garmisch-Partenkirchen han sido una auténtica historia de éxito, un evento que ha atraído a decenas de miles de visitantes cada año y se basaba en una colaboración excelente con el municipio de Garmisch-Partenkirchen.

"Quiero dar las gracias especialmente a la alcaldesa, las instituciones y empresas locales. Con su gran compromiso durante casi dos décadas, todos han contribuido a hacer que los BMW Motorrad Days hayan sido un evento incomparable y único dentro del mundo de la motocicleta.”

La decisión “BMW Motorrad Days se van a Berlín” se ha tomado con el objetivo de moverse a otros terrenos en cuanto a desarrollo de marca para el futuro y para desarrollar nuevos conceptos que den a los BMW Motorrad Days un estímulo fuerte y fresco.

Al mismo tiempo, Berlín es también la plataforma ideal para las soluciones de movilidad con cero emisiones y los conceptos de movilidad urbana sobre dos ruedas.

“Creemos que Berlín es el sitio perfecto para los BMW Motorrad Days 2021.

Como ciudad internacional, ofrece una rica experiencia cultural, una amplia gama de excursiones en el área y un estilo de vida único, la capital de Alemania tiene todo lo necesario para hacer que los BMW Motorrad Days sean todavía más diversos y atractivos el próximo año,” dice el Dr. Markus Schramm.



EQUIPOS DE LATINOAMÉRICA

ENTRE LOS 10 MEJORES DE 2020

Coronet Peak, cerca de Queenstown, Nueva Zelanda. Después de ocho días y aproximadamente 2.500 km, el BMW Motorrad International GS Trophy 2020 llegó a su fin en la estación de esquí de Coronet Peak, cerca de Queenstown.

Y es Sudáfrica quien es el campeón, después de haber superado por poco la actuación de los equipos de Francia e Italia. Esto marca la tercera victoria de Sudáfrica en el International GS Trophy, habiendo ganado previamente en Tailandia en 2016 y en Mongolia en 2018.

El equipo argentino terminó en el 10° puesto.

En la tradición de dejar lo mejor para el final, el octavo día ofreció algunos de los recorridos más técnicos del International GS Trophy de ese año, con un paseo de prueba sobre el famoso Nevis Road, el 'camino' público más alto de Nueva Zelanda, que es mucho más que un camino, más un tour off-road por fuerza con un famoso cruce de 24 ríos e innumerables secciones rocosas difíciles a lo largo de sus casi 70 km de longitud.



RECORRIDO

Al salir de Wanaka a las 7:00 am habituales, los corredores disfrutaron por primera vez de una sección de carretera fluida en el recorrido hacia Cardrona, y mientras las nubes impidieron el espectacular amanecer habitual, fue una temperatura inusualmente cálida de 18ºC, lo que hizo un cómodo viaje de apertura.

Siguiendo la línea de Crown Range, después de una hora, los jinetes vieron por primera vez la cordillera de 2.300 m que se eleva sobre la capital de actividades de aventura que es Queenstown. Sin embargo, apenas los pilotos vieron las montañas, se sumergieron en un sendero empinado que conducía al histórico pueblo de la fiebre del oro, de Arrowtown.

Sólo para ingresar a Arrowtown primero tuvieron que vadear el río Arrow, que tenía más de un metro de profundidad en algunas partes, lo que provocó que varios pilotos se detuvieran antes de llegar a la orilla lejana. Aprovechando la oportunidad de vaciar sus botas de agua, en las frondosas terrazas de Arrowtown disfrutaron de un descanso para tomar café entre los edificios históricos del centro del pueblo.

La pausa fue oportuna, ya que desde aquí, después de una nueva carretera que llevó a los pilotos a lo largo de las costas orientales del impresionante Lago Wakatipu, los pilotos fueron lanzados sobre Nevis Road. Primero llegó la dramática subida de 1.300 m hasta los altos del Valle de Nevis. Luego vino el desafío de los cruces de 24 ríos. Con tantas rocas y secciones fangosas, los pilotos necesitaban emplear buenas habilidades, pero todavía sufrían muchas caídas y algunos baños.

Cerca del final del camino, los pilotos llegaron a la primera prueba del día, el Jerrycan Challenge. Aquí los pilotos GS necesitaban subir por una pista junto a un arroyo, llevando dos latas de combustible. En la parte superior del sendero, el asiento del pasajero fue removido y, con el tercer miembro del equipo, llevaron las latas río abajo. Mientras tanto, el piloto regresó a la línea de inicio / meta donde se reunirían, completarían la prueba. Los nervios entre los equipos líderes fueron la evidencia aquí, ya que se cometió un error, que sería crítico para el resultado de la competencia.

Después de la prueba, los equipos completaron su navegación en The Remarkables recuperando la carretera y dirigiéndose a la estación de esquí Coronet Peak para la prueba final, el Parcour. Esta prueba tiene puntos dobles y con los tres mejores equipos siendo tan cercanos en puntos que resultaría crucial para el resultado de la competencia. La prueba requirió de habilidades combinadas con agresión para garantizar un tiempo rápido con el mínimo de penalidades.

Los tres pilotos de cada equipo realizaron la prueba, en un relevo, y nuevamente era meritorio el gran esfuerzo de no dejar caer o que se apagara la motocicleta si el tiempo y las penalizaciones debían mantenerse al mínimo. Todo esto con el increíble fondo de Queenstown y el Lago Wakatipu a casi 900 metros abajo.

Y cuando se sumaron los puntajes, los recién llegados al International GS Trophy 2020, el Equipo de los Países Bajos habían dominado el día, situándose en el cuarto lugar en la clasificación final, mientras que a pesar de un comienzo nervioso del día, el Equipo de Sudáfrica había hecho lo suficiente para mantenerse por delante de sus rivales más cercanos, Francia e Italia, y anotó la tercera victoria del GS Trophy.