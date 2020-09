Famosos despidieron a Elsa Serrano Información General 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CIUDAD MAGAZINE// ELSA SERRANO/ La diseñadora trágicamente desaparecida.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El mundo del espectáculo se vistió de luto por la trágica muerte de la diseñadora Elsa Serrano y tras conocerse la noticia la despidieron y expresaron su conmoción en los medios y en las redes sociales.

El diseñador Benito Fernández subió una foto junto a la modista en su cuenta de Twitter en la que escribió "Amigaaa" y publicó varios corazones rojos, al lamentar el fallecimiento.

Fernández y Serrano no eran amigos, según contó el diseñador, hasta enero pasado cuando comenzaron a trabajar juntos en el programa de televisión "Corte y Confección", conducido por Andrea Politti.

"En ocho meses generamos una amistad adolescente que no tuvimos en 30 años. Nos conectamos de una manera increíble. Hablábamos todos los días", contó en diálogo con Teleshow Fernández.

En tanto, la conductora Andrea Politti, escribió en su Twitter: "Querida Elsa, qué tristeza enorme siento con tu dolorosa tragedia".

Mientras, el diseñador Laurencio Adot escribió: "Yo empecé años 90 con #ElsaSerrano. Era la #1, vendía en toda la Argentina, sus desfiles eran los más concurridos... siempre te voy a recordar Lady Elsa...".

También Zulemita Menem publicó una foto junto a Elsa y escribió: "Hasta pronto Elsy". Flor de la V, a su vez, dijo: "Consternada con esta triste noticia. Elsa Serrano fue una gran precursora de la moda. Hizo vestidos icónicos que recordaremos por siempre. Mi más sentido pésame a toda su familia y amigos".

En tanto, el actor y productor José María Muscari expresó su pesar en Twitter: "Hermosa mujer. Hermosa persona. Toda mi luz para tu viaje celestial. Q.E.P.D. Elsa Serrano me quedo con nuestros mensajes y tu hermosa energía luminosa".

Luciana Salazar se despidió así de la diseñadora: "Querida Elsa, muy triste noticia, un cariño muy grande a toda su familia y en especial a su hija Belén. Muy injusto final".

Lucía Galán subió a Instagram una fotografía con su amiga de un festejo del año pasado: "Mi cumpleaños del año pasado... Casi 40 años de una profunda amistad, éramos familia. Una mujer noble, trabajadora, incansable, de valores, quedan pocas, muy pocas... El dolor corta la respiración... paraliza... Elsa querida, quedó pendiente nuestro viaje de este diciembre... Te adoraré siempre. Roxi, Belén, Soledad, estamos junto a ustedes".