¿Realmente quieren cuidar la salud y la vida de los argentinos?

Por Susana Riberi

Después de seis meses de encierro a los que nos tienen sometidos, si fuera cierto que el fin último del gobierno, en mantener esta cuarentena eterna, sería el cuidar la salud y la vida de los argentinos, porque ponen como excusa que se mantendrá la cuarentena hasta que surja una vacuna contra el Covid 19, pero porque no dicen que hay tratamientos exitosos para tratar este virus, que su letalidad es bajísima, contrariamente a lo que se decía en un principio, porque siguen manteniendo encerrado a la población sana y a los niños sin asistir a las escuelas, si ya se comprobó que los niños no contagian, porque obligan a la población a usar barbijos o tapabocas que es contrario a lo que se siempre supimos, que debemos salir al aire libre y purificar los pulmones, están comprobando que muchas de las afecciones respiratorias que están ocurriendo, son a causa del uso del barbijo tantas horas por día, una locura total, ver a los niños con los tapaboca es de una crueldad increíble, en lugar de dejar que la población desarrollen la inmunidad colectiva como fue siempre, tomar sol que es la principal fuente para tener la vitamina D en sus niveles óptimos. Ya hay denuncia en lugares como Michigan en EE.UU, y muchos lugares del mundo en los que profesionales de la salud, están presentando demandas penales contra los gobiernos, por obligar a usar esos tapabocas que son desde todo punto de vista lógico, contrario a lo que es una práctica saludable. Hay organizaciones internacionales de Médicos por la verdad, que se han unido con profesionales de distintos lugares de mundo, donde empiezan a informar de la verdad de esta Pandemia, ya se está hablando del bajo índice de mortalidad a nivel mundial 0,2%, los más complicados son las personas mayores con enfermedades preexistentes y el personal de la salud, sometidos a muchísimas horas de trabajo con mucho estrés, y sueldos bajísimos, mientras los políticos tienen ingresos altísimos. La CDC el organismo encargado del seguimiento de las enfermedades en EE.UU ya hicieron público que de los 153.000 muertos en ese país solo el 6% fueron por Covid 19, o sea solo 9.000 por este virus, cosas similares están ocurriendo en otros países como Suiza, Alemania, España, algún día saldrá la verdad a la luz. En Italia gracias al descubrimiento del Dr. Pasquale Bacco junto a otros profesionales, que desobedecieron al gobierno de su país y lo que indicaba la OMS, realizaron las autopsia a los muertos que habían fallecido supuestamente por el virus de Covid 19 y descubrieron, que la causa de las muertes era una “coagulación intravascular diseminada", y que no era un virus sino una bacteria, cambiaron los protocolos y empezaron a medicar a los afectados con antibiótico, anticoagulantes y desinflamatorios, y los pacientes empezaron a mejorar y recuperarse de los cuadros terribles que había, también comprobaron que el uso de los respiradores era contraproducente, todo esto sucedió gracias a profesionales que desobedecieron lo que indicaba la OMS, y así se salvaron millones de vidas, es decir la causa de tantas muertes fue que siguieron protocolos equivocados ordenados desde la OMS, solo en casos que se complicó con neumonías se trataron con antibiótico. Pero el daño psicológico que se está causando a la población es muchísimo peor que el virus, hay gente que está muy angustiada y esperan que llegue la milagrosa vacuna que los salve, lo que pasa es que no es necesaria dicha vacuna, porque hay tratamientos muy buenos, exitosos, baratos que curan este virus, como asegura la gran profesional inmunóloga Roxana Bruno ¿porque insisten con la vacuna? dice esta profesional, ¿porque el gobierno argentino insiste y acepta la de Oxford o la China, que son terriblemente dañinas para la salud de la población? ya que son transgénicas, es decir pueden alterar el genoma humano, y traen infinidad de consecuencias, como cáncer, infertilidad masculina, alteración en sistema inmunológico de las personas, estas vacunas son inyectables; y no aceptan hacer la etapa de experimentación con la vacuna del Dr. Hugo Luján de la Universidad de Córdoba, y científico del Conicet, o sea es un descubrimiento de científicos argentinos, desarrollados a través de un organismo estatal, esta no se trata de una vacuna inyectable sino de administración por vía oral, es decir a través de las mucosas, y se la desecha, no se permite su patentamiento que sería un ingreso extraordinario para el Estado, y se están robando este descubrimiento otros países, sin embargo dicho profesional de lujo, fue amenazado de muerte- cosa que no le preocupa porque tiene cáncer y puede morir en cualquier momento-. Como también otro cordobés el Dr. Beltramo que descubrió un procedimiento para curar el covid 19, como es el uso de una cápsula para nebulizar con ibuprofeno, con resultados exitosos, pero no consigue que la Anmat apruebe este tratamiento a nivel nacional, en Córdoba si lo utilizan, porque cuando los médicos se gradúan hacen un juramento “de no dañar, o de utilizar lo que sea necesario para aliviar la enfermedad” o sea ante caso extremo ante un peligro inminente, utilizar un método que puede lograr sacar al paciente de ese peligro; tampoco permite un estudio serio sobre el uso del Dióxido de Cloro, que ya en muchos países como por ejemplo Bolivia ya fue autorizado oficialmente su utilización, también en EE.UU, Ecuador con resultados extraordinarios respecto de este virus y otras enfermedades, pero no se admite ningún procedimiento que puede traer una solución para la salida de esta cuarentena eterna. Por eso estoy convencida, que el gobierno no busca cuidarnos ni la salud ni la vida de los argentinos, porque si estos tratamientos que pueden ser beneficiosos para la población no son autorizados, los profesionales que los desarrollan son amenazados, y quieren someternos a una vacunación obligatoria compulsiva, con vacunas peligrosísimas para la salud y la vida de los argentinos, y nos quieren usar como conejitos de experimentación, donde las farmacéuticas que están de detrás de este experimento, ya pidieron la eximición de responsabilidad penal por los futuros daños que puedan ocasionar, entonces no debemos ser tan tontos de someternos a semejante violación de nuestra libertad de decisión, sobre nuestra cuerpo y nuestra salud. Lo que es peor de todo es que por medio de un convenio entre el ministerio de educación de Trotta y del ministerio de Salud de Ginés González García, van a empezar con esa vacunación compulsiva con los niños y jóvenes que son los que no contagian, es una locura total. Además el método de diagnóstico utilizado, PCR para detectar el virus, según el científico que desarrollo esta técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) Dr. Kary Mullis- que falleció el año pasado- dijo que esta técnica no sirve para detectar virus, porque da muchos falsos positivos, el tema es que como sostiene Carla Vizotti, para el gobierno todo resfrío es covid 19, hasta que no se demuestre lo contrario, ya están denunciando mucha gente que les hicieron el hisopado y nunca les llegaron los resultados, esto va llevar a tener las cifras alteradas, sin saber exactamente quienes verdaderamente desarrollaron la enfermedad; lo que hacen es meter miedo y terror en la población, a través de los medios de comunicación, publicando cifras de muertos y contagiados hora a hora, nunca sabremos las cifras exactas de muertos, con esto se están desatendiendo las otras enfermedades como cáncer, patologías que llevan al suicidio, ACV, enfermedades cardíacas; el Dr. Facundo Manes ha dicho que, este es el experimento social más grande de la historia de la humanidad, coincido con esto, y que se avecina una pandemia de enfermedades mentales, que se deben atender en forma urgente, gente que quedó sin trabajo, otros que perdieron sus empresas que les costó toda una vida lograrlo y tantos dramas familiares. Consiguieron que todos nos enfrentemos unos con otros, denunciando al que sale, al que no usa barbijo, sino hacen cuarentena, si hacen una fiesta, vemos al vecino que siempre fue amigo, ahora se convirtió en el peor enemigo, aplauden a los médicos y después los denuncian y piden que se vayan de los lugares donde vivieron siempre, como si fueran enemigos, por eso este experimento social les dio resultado, de indisponer a las personas unas contra otros. Despertemos y empecemos a utilizar el sentido común, ¿porque no nos enteramos de los muertos por virus los años anteriores? hace 20 años que está la vacuna de la gripe y nunca lograron erradicarla ¿porque ahora lo conseguirían? si nadie logró aislar el virus Sars cov2, empecemos a respirar profundamente y pensar serenamente, tomar aire, sol, dejemos de ver enemigos en todos lados, todo pasa en la vida, esto también pasará, la verdad siempre triunfa.