El Concejo aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria Locales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Fue en la sesión realizada ayer en el recinto donde por 60 días se extendió esta herramienta de gestión para el Ejecutivo. Además se aprobaron otros proyectos.

En una sesión que se desarrolló en el recinto de manera presencial, los ediles aprobaron de manera unánime la Ordenanza que prorroga por el plazo de otros 60 días la emergencia en salud Pública en medio de un aumento de contagios y de una mayor demanda al sistema de salud.

La concejal del PJ Brenda Vimo explicó que “hoy se prorrogó la emergencia sanitaria, herramienta que desde marzo de este año el Concejo viene otorgando, primero causado por el brote de Dengue en la ciudad y luego sumando la pandemia. La emergencia sanitaria le brinda al Ejecutivo local la posibilidad presupuestaria y burocrática de dar respuesta a las necesidades de los rafaelinos y las rafaelinos de una manera rápida y eficaz”.

“Asimismo la edil sostuvo que “estamos atravesando lo que sabíamos que íbamos a atravesar. Siempre supimos que este momento iba a llegar ... el tiempo de aislamiento nos dio la posibilidad de optimizar al máximo el sistema sanitario, pudiéndose triplicar el número de camas críticas disponibles, adquirir insumos y prepararse técnicamente. La realidad también es que hay una limitante en cuestión del recurso humano disponible”.

Vimo en su carácter de concejal pero con la mirada de una médica que trabajó en el Hospital Jaime Ferré y en muchos de los Centros de Atención Primaria de la Salud, precisó que “siempre se recalcó y hoy creo que es importante reforzar, que lo importante es dosificar la cantidad de contagios, aplanar la curva, para no colapsar el sistema sanitario. En estos días se están incrementando exponencialmente las consultas, el número de casos y claramente las internaciones, por eso más que nunca como sociedad debemos ser responsables, comprometidos y empáticos, para que no sea el retroceso de fase la opción; tiene que ser el cuidado personal responsable la actitud de cada uno de nosotros”, sentenció.

Por su parte el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti manifestó que “el Concejo ha votado la emergencia en salud una vez más, como lo ha hecho durante toda la pandemia, extendiendo esta herramienta necesaria para que el Intendente y su equipo puedan ejecutar políticas y acciones de manera rápida ante la difícil situación que estamos atravesando. Los concejales no oficialistas hemos acompañado todas las acciones y necesidades planteadas por el intendente, brindando las herramientas legislativas necesarias, ya sea en materia de salud pública como así también la emergencia votada por la situación de inestabilidad económica y por la grave situación de seguridad ciudadana. Esto demuestra que el Concejo y en particular la oposición no ponemos trabas a la gestión sino que somos responsables y solidarios con el intendente, a pesar de que él y su equipo intenten instalar otra cosa por sus intereses políticos”.

Viotti afirmó que “por otro lado, me preocupa la situación sanitaria, los sistemas de salud están a punto de colapsar, no se han incorporado todos los equipamientos necesarios y ya estamos cerca de llegar al máximo de la capacidad de atención en el sistema de salud pública. El personal sanitario es escaso y los que están trabajando están agotados, haciendo un esfuerzo sobrehumano al límite de sus capacidades físicas y emocionales. El gobierno no reconoce ni acompaña el esfuerzo que los médicos, enfermeras y todo el sistema de salud está haciendo, y eso los desgasta aún más. El 107 está realmente colapsado y los hisopados que se realizan son muchos menos de los necesarios, conozco casos de personas que han esperado días para poder realizar un hisopado y luego terminaron haciéndolo en laboratorios privados a costos altísimos. Esta situación repercute también en la falta de atención de otras patologías, desde el sistema de salud público no se está respondiendo de la manera adecuada y muchas personas sin obra social están viviendo un calvario para poder ser atendidos por profesionales”, analizó.

Finalmente el edil de la oposición señaló que “en definitiva, la situación es grave y muy preocupante, el gobierno no ha aprovechado de manera correcta los primeros meses de la cuarentena para fortalecer los sistemas sanitarios y estar preparados para cuando llegara este momento. Los empleados del sistema de salud están agotados y el humor social cada día empeora”.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

En la sesión realizada ayer también fueron aprobados los siguientes proyectos: uno vinculado a la afectación de aportes que la provincia realiza en el marco del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados para los Municipios de Segunda Categoría y Comunas de Santa Fe, entre las que se encuentra incluida la administración local; otra iniciativa que tiene que ver con la eximición del pago de la Tasa Municipal de Agroalimentos para el período fiscal 2020, a las actividades de servicio de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos” y el servicio de preparación de comidas para empresas y eventos; un pedido de obras en calle Fader. En tanto en la sesión también estuvieron los cruces a partir de un proyecto referido al contrato de comodato con la Asociación Colombófila “Manuel Belgrano”, ya que existían dos posturas: una que defendía la postura para no prorrogar el comodato y buscar una alternativa privada y otra que respaldaba el pedido a partir de la trayectoria de la institución. Finalmente se aprobó la renovación del comodato cada 5 años y no cada 10 como se daba actualmente.