"El plan es mucho más profundo que una alternativa de trabajo", dijo Castellano Locales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Dijo el intendente Luis Castellano durante la presentación del Plan Trayectorias impulsado por la Municipalidad de Rafaela. El mismo, propone generar una oportunidad de desarrollo y aplicación de capacidades a través de capacitaciones que permitan la inserción de los y las jóvenes al mundo laboral.

FOTO COMUNICACION SOCIAL PLAN TRAYECTORIAS. Diego Peiretti y Luis Castellano durante la presentación.

El Plan Trayectorias “no solo incorpora a la persona que busca el empleo, sino a su historia, su experiencia”, manifestó el intendente Luis Castellano durante el lanzamiento que se produjo, este jueves, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. Posteriormente, afirmó que “el plan es mucho más profundo que una alternativa de trabajo porque pone a la persona en el centro de la política pública”.

El mandatario local expresó que “combinado con el resto de los programas nacionales y provinciales, el plan va a dar el soporte para acompañar una demanda de desarrollo del país. Rafaela es ejemplo de esto y los jóvenes, tanto mujeres como varones, vienen a pedir trabajo y tenemos que poder brindarle una alternativa y abrirle una ventana hacia el futuro que no sea una ayuda subsidiada solamente. Porque lo que nos hace crecer como personas es sentirnos parte de algo”.

Por eso, el titular del Ejecutivo señaló que “entre todos podemos hacer un gran trabajo. Es una combinación inteligente de capacidades que hoy la ciudad tiene en sus relaciones institucionales y el esfuerzo que le tiene que poner cada uno en forma individual para poder pegar ese salto hacia el futuro. Nadie le va a regalar nada a nadie, pero le vamos a dar las condiciones para que puedan cambiar su vida”.

“El programa les dará 10 mil pesos por mes y, a cambio, deberán dar una contraprestación y un módulo de capacitación en los clubes, escuelas, empresas, universidades, instituciones intermedias o sindicatos”, explicó.

En esta primera etapa, “empezamos con 70 personas que trabajan en el lavado de autos. Nosotros no queremos que este sea el techo de su vida. Queremos que sea otra su perspectiva. ¿Lo puede hacer solo?: No. Tiene que estar el Estado a su lado acompañando junto a las instituciones”, finalizó Castellano.

En el lanzamiento del plan municipal acompañaron al intendente: el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ruggia, la integrante del equipo Trayectorias, Mariana Demarchi; junto miembros del Gabinete local, del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, de instituciones deportivas, educativas, gremiales, ONG y empresas de nuestra ciudad y jóvenes que participan de la propuesta.



OPORTUNIDADES

Por su parte, Diego Peiretti manifestó que “Trayectorias se articula con una batería de instrumentos que tienen como objetivo la búsqueda de esa oportunidad para las personas que tienen dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Es así que lo pensamos en articulación con otra batería de instrumentos que llevamos adelante desde la Oficina de Empleo en donde también se combina con proyectos locales, provinciales y nacionales”. Agregó que “allí encontramos el Entrenamiento para el Trabajo, Aprender en la Fábrica, los programas de Inserción Laboral, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Santa Fe Más”. El funcionario destacó que “es la oportunidad para que nuestros y nuestras jóvenes puedan desarrollarse, ampliar su red de contactos, aplicar sus capacidades y tener su primer acercamiento al mundo del trabajo a través de una práctica formativa”. “Por eso, queremos agradecer a quienes van a transitar con nosotros este programa que es una construcción colectiva: el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la CGT local, los clubes, ONG, escuelas, universidades y el Banco Credicoop”, expresó Peiretti.



ACOMPAÑAMIENTO

A su tiempo, Juan Ruggia explicó que “para poder llevar a cabo esta política pública nos basamos en los datos que brinda el ICEDeL en su informe socioeconómico del año 2019”. Ruggia detalló que “el informe decía que el 10 por ciento de las personas que realizaron la encuesta son subocupados demandantes y tenemos un 9 por ciento de desocupados. Esto nos da casi un 20 por ciento de la población activa con problemas de empleo”. “Dentro de esta población, el 70 por ciento son de Rafaela, más de la mitad son jóvenes de menos de 30 años y casi el 60 por ciento lleva más de 12 meses buscando una alternativa laboral”, expresó. Ampliando detalles sobre las capacitaciones, el coordinador manifestó que “serán 4 horas, 5 días a la semana. Lo importante es que la institución brindará un tutor capacitador, es decir, la persona no va a estar sola y, además, el Municipio va a hacer un seguimiento a través del equipo tutor”.



PASO ADELANTE

Por su parte, Mariana Demarchi consideró que “es fundamental el acompañamiento para poder lograr el sostenimiento y la continuidad de esos proyectos y trayectorias. Por eso, no es casual que en esta primera etapa se realice con las personas que realizan el lavado de vehículos en la zona del Estacionamiento Controlado”. “Hace dos años que venimos trabajando con ellos. Se pudo establecer un vínculo, una confianza, reconocer los saberes, capacidades, competencias y experiencias que ya traían, sus trayectorias. La idea es poner en valor de cada una de ellas. Creemos que es el momento de dar este paso”, dijo.



PARTICIPANTES

Luis Valenzuela, uno de los participantes del Plan Trayectorias, expresó: “Para mí significa la generación de nuevas expectativas para poder lograr un trabajo mejor. Una iniciativa positiva de la Municipalidad tanto para mí como para mi familia”. Gustavo Ardiles es otro de los integrantes de la primera etapa del plan. Al respecto manifestó: “Agradezco a los chicos de la Oficina de Empleo que estuvieron acompañándonos en toda la pandemia. Este programa para mí es ayuda”. Finalmente, Liliana Linares comentó: “Esto es muy importante para mí y es una oportunidad muy grande para poder avanzar”.