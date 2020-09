Nuevo récord en Rafaela y el territorio Locales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por En la bota santafesina se confirmaron anoche otros 1.360 nuevos contagios, de los cuales 38 pertenecen a nuestra ciudad, siendo ambos nuevos récord diarios de casos para una misma jornada.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Las camas ocupadas en el Hospital hasta este jueves.

Como si se tratara de la película "Unstoppable" (Imparable), estrenada en 2010 y protagonizada por Denzel Washington donde narra la historia real de un tren, sin conductor, fuera de control con 47 vagones repletos de componentes químicos que avanzaba peligrosamente por los pueblos a gran velocidad, el coronavirus continúa expandiéndose con una notable rapidez en la provincia de Santa Fe y en nuestra ciudad. Y la de ayer fue una muestra más de que la situación sanitaria es cada vez más compleja y preocupante, porque, una vez más, y por segundo día consecutivo, se registro un nuevo récord diario no solo a nivel provincial, sino también a nivel local. En esta ocasión, el salto fue pronunciado, ya que el Ministerio de Salud reportó 1.360 nuevos contagios en el territorio, o sea, casi 200 nuevos casos que los 1.149 del martes, la anterior cifra máxima diaria. Y para no ser menos, Rafaela sumó en las últimas 24 horas otros 38 infectados, 9 más que los 29 del anterior reporte. Redondeando, las últimas 48 horas fueron las peores para la provincia hasta el momento, que sumó 2.509 nuevos casos para totabilizar más de 23 mil (23.031) desde el inicio de la pandemia. Y para nuestro medio también, ya que a un mes de este segundo rebrote (17 de agosto) se reportaron 67 positivos más para redondear casi 300 infectados desde marzo (299, de los cuáles 278 se confirmaron en los últimos 30 días, un promedio de 9 por jornada).

En tanto, en la ciudad de Santa Fe se anunciaron 85 nuevos contagios, cifras con que la capital provincia superó los 1500 casos desde que el virus ingresó al país, mientras que Rosario registró un récord preocupante de casos 708 para sumar 11.514, casi el 50% de las infecciones totales de la provincia. De los casos restantes, 51 son de Villa Gobernador Gálvez, 43 de Casilda, 37 de Villa Constitución ((1 caso notificado en otra jurisdicción), 36 de Venado Tuerto, 27 de San Lorenzo, 23 de Gálvez y 20 de Granadero Baigorrria. También informaron 14 positivos de Funes, 13 de Bombal, 12 de Empalme Villa Constitución y Sunchales, 11 Santo Tomé (1 caso notificado en otra jurisdicción).

También hubo 89 casos en Puerto General San Martin; 8 en Carcarañá, Chañar Ladeado y Esperanza; 7 en Acebal, Coronda, Pérez y Sauce Viejo; 6 en Capitán Bermúdez, Godeken, Roldán y Zavalla; 5 en Arteaga, Firmat, Helvecia, Laguna Paiva, Recreo y Totoras; 4 en Barrancas, Ybarlucea, La Chispa, Vera, Villa Ocampo y Wheelwright; 3 en Alvear, Arroyo Seco, Fighiera, Rufino, Santa Isabel y Tostado; 2 en Cañada de Gómez, El Trébol, Florencia, General Lagos, Hughes, Las Rosas, Pavón, San Javier, San José de la Esquina, San José del Rincón, Serodino, Soldini, Teodelina, Villa Eloisa y Villa Minetti. Y 1 caso en las localidades de Alvarez, Angel Gallardo, Arequito, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Bella Italia, Bigand, Bouquet, Calchaquí, Candioti, Centeno, Chabás, Chovet, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Cululú, Elortondo, Grutly Norte, Humboldt, La Pelada, Labordeboy, Larrechea, Las Parejas, María Teresa, Moisés Ville, Monte Vera, Murphy, Piamonte (notificado en otra jurisdicción), Pilar, Pueblo Esther, Salto Grande, San Eduardo, San Genaro, San Vicente, Sancti Spiritu, Santa Clara de Buena Vista, Sarmiento, Suardi, Tacuarendí, Tacural, Villa Amelia, Villa Cañas y Villada.

En tanto, hay un total de 7.229 pacientes activos, mientras que hay 15.558 pacientes recuperados. Además, 114 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 104 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica, 340 se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Por último, en la provincia se registraron 65.315 notificaciones de las cuales 36.803 fueron descartadas.



14 DECESOS

Anoche se informó el fallecimiento de catorce 14 personas con COVID-19 en el territorio: 8 pacientes (36 años, 46 años, 63 años, 70 años, 83 años, 85 años, 92 años y 93 años) con residencia en la localidad de Rosario, 2 pacientes (57 años y 90 años) con residencia en la localidad de Santa Fe, 2 pacientes (62 años y 63 años) con residencia en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, 1 paciente (66 años) con residencia en la localidad de Chabas, 1 paciente (75 años) con residencia en la localidad de Santo Domingo. Hasta la fecha se registran un total de 244 fallecidos en la provincia.



SITUACION LOCAL

En tanto, durante el reporte local que viene emitiendo de lunes a viernes al mediodía la Coordinación Epidemiológica de la región 2 de Salud, el Subsecretario de Salud, Martín Racca, comentó que "este miércoles tenemos que anunciar 29 casos para Rafaela hasta la hora 11:30 que fueron anunciados en la noche del martes por el Ministerio de Salud de la provincia. De esos nuevos contagios, 13 encontramos nexo claro y 16 se encuentran bajo investigación. Además, tuvimos 9 altas, lo que da un número de 119 casos activos al momento, aislados 475 y el total de casos desde marzo ascienden a 261. Hasta el momento tenemos 138 rafaelinos recuperados a los cuáles les sugerimos y aconsejamos que son candidatos a donar plasma que se acerquen al banco de sangre de la clínica de la ciudad. Desde el total de la pandemia, 4 personas con Covid sufrieron el deceso. Con respecto al número de camas del Hospital, las camas críticas o de unidades de terapia intensiva tenemos 4 en el área no Covid, 11 en el área Covid y 10 personas en ARM, de las cuáles 9 son Covid y 1 no Covid. Del área clínica médica, del área Covid, tenemos 11 internados positivos y 3 pacientes sospechosos", Posteriormente, el médico volvió a recordar algunas cuestiones, como "no minimizar síntomas, ya que el virus que circula en Argentina, el 90% es coronavirus, ya que es muy poco probable que sea otro virus el que circule. Así que si nosotros tenemos un sólo síntoma relacionado con la lista de los síntomas gripales, lo urgente es quedarse aislado, no minimizar ese síntoma y quedarnos en casa. Recuerden también que el hisopado es recomendable realizarlo después del tercer día de comenzado ese síntoma, así que el hisopado se programa, no es urgente hacerlo. En la línea del 107 se avisa cuándo comenzamos los síntomas y se va a programar el hisopado. El 107 es de urgencias médicas, no realiza certificados y con respecto a los hisopados, los anotan y nosotros comunicaremos cuándo lo hacemos u el resultado. Tratemos de no congestionar las líneas con información administrativa ya que la necesitamos para la atención médica. También recomendamos, en relación a las otras enfermedades, que consulten cuando hay otros síntomas que no están en la lista que ustedes ya saben, ya que hay otra pandemia que es la enfermedad que no se atiende. Si alguna persona tiene síntomas que no están en la lista de coronavirus, por favor que consulte. Hay un sistema que es Triaje que nos van a decir cómo proceder".