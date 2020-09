Comenzó la siembra de maíz de la campaña 2020-2021 Locales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La siembra de maíz con destino grano comercial del ciclo 2020-2021 comenzó en el país y las primeras implantaciones se registraron en el centro del área agrícola nacional. "A la fecha ya se logró sembrar el 6,5 % de las 6.200.000 hectáreas estimadas para la campaña en curso, unas 100.000 menos que las sembradas en el ciclo previo ya que la superficie de la campaña 2019-2020 fue de 6.300.000 Has", indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Esta disminución en la intención de siembra se debe en gran medida a la ajustada o insuficiente condición hídrica que se releva en gran parte del país para la incorporación del cereal de verano. "De continuar este panorama, parte del área presupuestada con planteos tempranos podría cambiar de destino hacia lotes tardíos y de segunda ocupación", advirtieron los autores del PAS.

En paralelo, la siembra de girasol ha registrado un progreso intersemanal de 2,3 puntos porcentuales, concentrado sobre las provincias de Córdoba y Santa Fe, alcanzando a cubrir el 15,4 % del total nacional estimado en 1,4 millón de hectáreas para el ciclo 2020-2021.

"Este avance mantiene una demora interanual de -18,8 puntos porcentuales. Respecto a la fenología, los primeros lotes implantados en la región NEA inician el estadío de botón floral, afectados por el presente escenario de limitada humedad en los suelos", sostuvieron.

Por su parte, relevaron que "el trigo en el norte del área agrícola no ha recibido precipitaciones en prácticamente todo el ciclo y ello no sólo impacta en las expectativas de rinde, sino que también se espera que aumenten las hectáreas abandonadas".

Además, la condición de cultivo regular a mala que predomina sobre el centro-oeste comienza a extenderse hacia el sur, dificultando la recuperación de los cuadros que también fueron afectados por heladas.

Sobre el margen este se han detectado focos de enfermedades, debiendo en algunos casos comenzar con las aplicaciones de fungicidas.