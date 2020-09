Sin acuerdo paritario, los municipales anuncian un nuevo paro de 72 horas Locales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Con alta circulación del virus en los ambientes laborales y gran cantidad de empleados afectados a las tareas esenciales, la falta de una recomposición salarial deteriora las condiciones de dignidad y se potencia la tensión social. La medida de fuerza será el martes, miércoles y jueves sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El conflicto por la falta de acuerdo sobre la actualización salarial que enfrenta a trabajadores municipales con intendentes y presidentes comunales tendrá otro capítulo la semana próxima, cuando se realice un paro de 72 horas entre el martes y jueves próximos sin concurrencia a los lugares de tareas.

La medida fue dispuesta ayer durante un plenario de secretarios generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la Provincia de Santa Fe que presidió el titular de la entidad, Claudio Leoni, y en el que participaron entre otros el rafaelino Darío Cocco en representación del SEOM de esta ciudad.

"La paritaria municipal transita sin la responsabilidad social de quienes conducen las administraciones locales. Los intendentes de todos los partidos políticos se alinean con el Gobernador, quien se muestra obstinado en priorizar la acumulación de finanzas públicas mientras los trabajadores municipales y comunales arrastran un congelamiento salarial, con Asignaciones Familiares insignificantes y una absoluta desprotección frente a la pandemia", informó la Festram en un duro cuestionamiento a funcionarios peronistas.

Asimismo, en un comunicado divulgado anoche, la Festram reitera las denuncias "a intendentes porque no respetan los protocolos, exponiendo a personas mayores y con comorbilidades en los ámbitos laborales y/u organizando marchas anti cuarentenas que priorizan los valores económicos y políticos, sobre la vida y la salud de los trabajadores".

También advierte que "siguen sin funcionar los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en la mayoría de los municipios y comunas, ante la inacción del Ministerio de Trabajo y la pérdida de los trabajadores de la protección del Covid-19 como enfermedad laboral".

Festram remarca lo que acontece en Municipios como San Lorenzo, donde el paro no puede actuar de cortina de una realidad que públicamente debemos denunciar y es la explosión de trabajadores afectados por Covid-19 que hace imposible la asistencia del resto de los empleados de esa Municipalidad; situación preocupante es la que viven muchos municipios santafesinos por la alta cantidad de contagios, con la preocupación manifestada por Rosario que tiene saturado el sistema de salud pública en la órbita de la Municipalidad de esa ciudad.

En este contexto, se pretenden establecer políticas salariales que perjudican a los sectores más vulnerables, agrega la Federación. El “principal insumo” que es el “recurso humano” de lucha contra la pandemia en municipios y comunas, tiene salarios congelados desde diciembre de 2019 y se insiste en pagar sumas fijas no remunerativas, dejando sin aportes a los jubilados y pensionados e incluso desconociendo a los trabajadores y trabajadoras contratadas, eventuales e informales, al margen de la política salarial.

En referencia a esta situación, el secretario General de Festram, Claudio Leoni afirmó: “Los ingresos familiares de los trabajadores municipales crecen en sus niveles de pobreza en forma más exponencial que la Pandemia”.

Luego de un espacio de negociación en el marco de la Paritaria Municipal las mismas quedaron estancadas, tras la insistencia de establecer sumas en negro que no se incorporan al salario de los trabajadores. Se habla de un costo salarial de similar magnitud que si el incremento fuera remunerativo, pero se insiste en pagar montos en negro como un concepto para el deterioro del poder adquisitivo y los organismos de Seguridad Social en el sector público, lo que nos lleva indefectiblemente a una escalada de conflictos.

El lunes, los principales intendentes de la Provincia como el rosarino Pablo Javkin, el santafesino Emilio Jaton y el rafaelino Luis Castellano intensificaron los contactos con el objetivo de presentar la mejor oferta posible en busca de un acuerdo con los gremios. La consigna era sellar al menos un acuerdo de corto plazo que evite nuevas medidas de fuerza, como la llevada a cabo la semana pasada por 72 horas, que afectó sustancialmente los servicios municipales y que en el caso de Rafaela, dejó sin controles el tránsito en los accesos a la ciudad justo cuando se insiste en la importancia de estos operativos en el marco de la estrategia de acción frente a la pandemia.

Ante el fracaso del diálogo, el Plenario de Secretarios Generales de Festram resolvió retomar el plan de lucha con un paro de 72 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, exigiendo el estricto cumplimiento de las guardias mínimas y la aplicación de todos los protocolos de aislamiento.

Por último, la entidad subrayó que los sindicatos están facultados a profundizar las medidas de fuerza cuando se ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, y también para asegurar la cobertura del Covid-19 como enfermedad profesional, en aquellos lugares que no garanticen su prevención y tratamiento.

Cabe recordar que horas antes del paro de la semana pasada, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria para frenar la protesta. Sin embargo, la Festram rechazó la medida y finalmente puso en práctica la huelga de 72 horas. Ahora es posible que la cartera laboral pueda recurrir a la misma herramienta aunque con mayor antelación para tenga el efecto buscado.