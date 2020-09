BH sumará a entrenar jugadores de primera Deportes 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR REINICIO./ Los juveniles empezaron hace 10 días.

Luego de haber comenzado el pasado 7 de septiembre los entrenamientos para las categorías 2002 a 2008, de acuerdo a los protocolos aprobados por el municipio y la Subsecretaría de Deportes de la provincia, Ben Hur también incluirá a partir de las próximas horas a los futbolistas jóvenes de reserva y primera división que pertenecen a la institución. Los detalles se definían en la noche de la víspera, para ver si el inicio era esta misma tarde o mañana.

No obstante, en principio no sería una cantidad de jugadores demasiado numerosa, a priori alrededor de 10 o 12 en un comienzo, ya que deben acomodarse los horarios puesto que en varios casos hay jugadores que han comenzado a trabajar sumándose a otros que ya lo hacían con antelación.

Recordemos que aún no hay certezas de lo que ocurrirá con el torneo Regional Amateur en cuanto a su disputa.



EMPEZO SPORTIVO NORTE

El miércoles fue el día del regreso para las prácticas en el Club Sportivo Norte a partir de la categoría 2008 y hasta quinta división. La entidad informó que se dividieron los grupos de trabajo por posición y horarios, defensores de 16 a 17 horas; arqueros, volantes y delanteros de 17.30 a 18.30.

Cabe mencionar que la semana anterior, además de Ben Hur también había comenzado a entrenar Ferrocarril del Estado el día 7, mientras que el 9 arrancó Peñarol. En la zona lo hizo Brown de San Vicente; y también arrancaron los entrenamientos Libertad y Unión de Sunchales.