Los cinco clubes argentinos vuelven a jugar

BUENOS AIRES, 17 (NA) - Racing recibirá hoy a Nacional de Uruguay mientras que River visitará al San Pablo de Brasil, Defensa y Justicia será local de Delfín de Ecuador, Boca jugará ante Libertad y Tigre se medirá ante Guaraní, ambos en Paraguay, en partidos válidos por la tercera fecha de grupos de la Copa Libertadores.

El primero de los encuentros, correspondiente al Grupo F, se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón a partir de las 17.00, será controlado por el chileno Cristian Garay (el brasileño Anderson Daronco que era el designado dio positivo de Covid) y ambos equipos lideran la tabla con 6 unidades. El entrenador Sebastián Beccacece tendrá la baja de Matías Zaracho a raíz de los resultados positivos en coronavirus.

Por su parte, el elenco uruguayo llegará al partido con nueve partidos disputados con el ex Racing Gonzalo Bergessio como una de las figuras mientras que el equipo de Avellaneda no juega un encuentro oficial desde marzo.

En tanto, a las 19.00 en el mítico Morumbí, River visitará al San Pablo con Esteban Ostojich, de Uruguay, como juez principal en un partido válido por el Grupo D donde ambos elencos tienen 3 puntos y el líder es la Liga Deportiva Universitaria de Quito con 6 unidades. El técnico Marcelo Gallardo tiene en mente cambiar el esquema con respecto al que usó a comienzos de año y optará por Marcos Angileri como reemplazante de Milton Casco, positivo en coronavirus.

Del lado del San Pablo, el equipo tricolor recuperó a su goleador, Pablo, quien podría estar desde el arranque mientras que Dani Alves todavía no está disponible para volver debido a que fue operado por una lesión en el brazo semanas atrás y aún no se recuperó.

Por su parte, Defensa y Justicia será local de Delfín de Ecuador por el Grupo G en el estadio Norberto Tomaghello a partir de las 19.00 con arbitraje de Roberto Tobar, de Chile, buscando su primer triunfo en el certamen ya que es el último de la tabla sin puntos mientras que Delfín suma una unidad.

Luego, a las 21.00 Boca visitará a Libertad en el estadio Nicolás Leoz con Rodolpho Toski, de Brasil, como árbitro en un encuentro válido por el Grupo H que lidera el elenco paraguayo con 6 puntos mientras que el equipo de La Ribera suma 4 unidades. El delantero Mauro Zárate dio negativo en el último hisopado por coronavirus y estará a disposición del cuerpo técnico.

Miguel Ángel Russo finalmente no viajará a Paraguay para el partido. El entrenador de 64 años había dejado la concentración en modo burbuja de Boca el pasado 31 de agosto, cuando comenzó el brote de contagios que golpeó a 22 jugadores del plantel. Desde el 11 de septiembre, el DT volvió a encabezar las prácticas, pero desde el club eligieron no arriesgar su salud y será Leandro Somoza, su ayudante de campo junto a Mariano Herrón, quien se ubique en el banco de suplentes.

Por su lado, la dirigencia de Libertad presentó ante Conmebol su pedido de que se respete el protocolo que indica que un jugador no puede viajar ni ser parte de un partido de Copa Libertadores en caso de que presente un resultado positivo al último hisopado antes de subirse al avión. Pero como la Organización Mundial de la Salud recomienda un aislamiento de diez días después de la aparición de los síntomas, los primeros 18 casos de Boca que fueron confirmados el 2 de septiembre ya están aptos para jugar.

Finalmente, a las 23.00, Tigre se medirá como visitante ante Guaraní por el Grupo B en el estadio Rogelio Livieres con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera e intentará lograr su primera victoria ya que aún no sumó puntos y es el último de la tabla mientras que Guaraní se ubica segundo con 3 unidades.



PROBABLES FORMACIONES

Racing-Nacional (Uruguay). Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Cristian Garay (Chile). Hora de inicio: 17.00.

Racing: Gabriel Arias; Walter Montoya o Augusto Solari, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Augusto Solari o Walter Montoya, Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli, Lisandro López y Nicolás Reniero o Benjamín Garré. DT: Sebastián Beccacece.

Nacional (Uruguay): Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros; Felipe Carballo, Gabriel Neves; Alfonso Trezza, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. DT: Gustavo Munúa.

San Pablo (Brasil)-River. Estadio: Morumbí (San Pablo). Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Hora de inicio: 19.00.

San Pablo (Brasil): Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo. DT: Fernando Diniz.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Defensa y Justicia-Delfín (Ecuador). Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia). Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Hora de inicio: 19.00.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Juan Gabriel Rodriguez, Héctor Martinez, Edison Duarte, Ciro Rius, Washington Camacho o Enzo Fernández o Adonis Frías, Marcelo Benitez; Francisco Pizzini, Braian Romero y Nicolás Leguizamón. DT: Hernán Crespo.

Delfín (Ecuador): Alain Baroja; Joao Ortiz, Jerry León, Agustín Ale, Geovanny Nazareno; Janner Corozo, Oscar Benítez, David Noboa, Charles Vélez; Jhon Cifuente y Carlos Garcés. DT: Miguel Zahzú.

Libertad (Paraguay)-Boca. Estadio: Nicolás Leoz (Libertad). Árbitro: Rodolpho Toski (Brasil). Hora de inicio: 21.00.

Libertad (Paraguay): Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Pablo Adorno, Matías Espinoza; Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez y Carlos Sebastián Ferreira. DT: Ramón Díaz.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Iván Marcone o Nicolás Capaldo, Guillermo Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Guaraní (Paraguay)-Tigre. Estadio: Rogelio Livieres (Guaraní). Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). Hora de inicio: 23.00.

Guaraní (Paraguay): Gaspar Servio; Iván Ramírez, Javier Báez, Rolando García, Miguel Benítez; Rodney Redes, José Florentin, Rodrigo Fernández, Ángel Benítez; Bautista Merlini y Fernando Fernández. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Facundo Giacopuzzi, Brian Luciatti, Facundo Monteseirín, Sebastián Prieto; Juan Cavallaro, Agustín Cardozo, Sebastián Prediger, Diego Morales, David Gallardo; Enzo Díaz o Pablo Magnín. DT: Néstor Gorosito.