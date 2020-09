Llegó Nuss y Godoy ya entrena en Argentinos Deportes 17 de septiembre de 2020 Redacción Por ATLETICO RAFAELA

El delantero Thiago Nuss arribó ayer a nuestra ciudad, pero no comenzará con los entrenamientos presenciales en Atlético todavía ya que debe realizar los 14 días de aislamiento requeridos, pese a tener un hisopado negativo. El futbolista de 19 años llega procedente de Argentinos Juniors, a préstamo sin cargo y sin opción.

Por otra parte, el ceresino Matías Godoy comenzó a entrenar con el Bicho de la Paternal en el CEFFA. El recientemente arribado de la inconclusa experiencia en el Dinamo Zagreb de Croacia es una de las caras nuevas del equipo dirigido por Diego Dabove, cedido a préstamo por seis meses por la Crema. El otro refuerzo es el venezolano Daniel Saggiomo.



¿VENDRA OTRO MARCADOR CENTRAL?

Si en las próximas horas el TAS emite el fallo por el reclamo de San Martín de Tucumán, se especula que la Mesa de la Primera Nacional determinará los pasos a seguir. La pregunta principal es lo que hará si el fallo favorece al Santo Tucumano, ya que Atlanta de ese modo también sería ascendido y estarían las dos plazas previstas por el reglamento de esta temporada completadas.

Hay versiones que, de darse ese fallo, podría haber otros dos ascensos para darle competencia entre noviembre y enero tal lo anunciado, y no esperar directamente a 2021.

A todo esto Atlético y el entrenador Walter Otta tienen que resolver si se traerá otro marcador central al plantel. Más allá que está avanzada la posibilidad del ex Santamarina Jorge Piñero, en las últimas horas trascendió la chance de una posible vuelta de Franco Lazzaroni, que integró el plantel de Gimnasia de Jujuy y pasó por el Celeste en la temporada 2017/18.