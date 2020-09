La Policía busca a la madre de un recién nacido con síndrome de Down

Un varoncito recién nacido fue asfixiado y su cuerpito terminó en un basural, a la vera de la ruta 21, distante unos 5 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en la vecina provincia de Santiago del Estero.

Pese al hermetismo que rodea al horror, de acuerdo a información suministrada por El Liberal, trascendió que la pequeña víctima fue encontrada por un hombre que recogía plásticos para su posterior venta, quien alertó a los funcionarios policiales, y estos a Florencia Garzón, fiscal en turno.

Según el testigo, el bebé se encontraba dentro de una caja, al parecer cubierto con trapos y una bolsa de harina, elementos secuestrados por personal de la División Criminalística.



INVESTIGACION

Teniendo en cuenta la delicada y compleja causa, la fiscal afectó a un grupo de expertos policiales.

El cuerpo habría sido arrojado por el primero de los dos camiones recolectores de residuos que trabajaron, entre la hora 7 y 8.

Cuando se dio a conocer la información que hoy replicamos, la Municipalidad habría entregado a la funcionaria un detallado informe sobre los caminos y los barrios recorridos por el camión, con lo cual Garzón ganó tiempo y estableció un radio o perímetro específico de búsqueda de la persona que lo arrojó.

El camión habría trabajado en los barrios Sportivo, Villa Abregú y Manzione, epicentro en el que residiría la madre, el padre, y familiares de la víctima.



EMBARAZO O

PARTURIENTA

En consecuencia, tras ser conocido lo que se menciona anteriormente, la Policía comenzó una búsqueda de entre todas las parturientas recientes, optimistas en dar con el/la (o los) autor del filicidio.



LA AUTPOSIA

La autopsia habría concluido que el bebé nació vivo 5 días atrás (jueves o viernes).

La causa de muerte sería asfixia, y se sospechaba que la gestación no llegó a los 9 meses.

Por otra parte, el lugar y autor(es), es lo clave que Garzón y su equipo procuran desentrañar.



¿PLANIFICACION?

Trascendió que el pequeño había nacido con síndrome de Down, y que todo el hecho fue producto de una planificación, es decir lo ocultaron en una bolsa y lo pusieron en un canasto para que un camión recolector lo llevara al basural.



LOS CARGOS

Aún sin detenidos, los cargos tentativos serían homicidio calificado por el vínculo, que cuenta con una pena de prisión perpetua.



"NUNCA IMAGINE

AGO ASI..."

La víctima tenía un peso de 2,150 kilos.

"Cuando llegó el camión (recolector) cayó la bolsa. Y cuando la abrí, encontré el cuerpito de un varoncito, ya grande, bien formado. Estaba envuelto con ropa con sangre. Lo puse en una caja y lo aparté del lugar para que no lo coman los perros y llamé a la Policía. Nunca me imaginé una situación así. Estoy muy angustiado", relató Dionisio Montenegro, el joven que descubrió el cuerpo.



ANIMALES

Los policías señalaron que si nadie hallaba el cuerpo, es muy probable que hubiera sido devorado por perros vagabundos.

Y cada detalle de lo declarado por el testigo fue documentado por los policías, a requerimiento de la fiscal, quien no desea perder un minuto en la causa.



UN ANTECEDENTE

El 20 de abril de 2017 un camión recolector arrojó residuos en un basural de Pinto (Aguirre). Entre cartones, botellas y otros objetos, había un trapo que cubría el cuerpo de una beba, encontrado por un hombre que buscaba entre los desperdicios.

La protagonista resultó María Antonella López, del barrio Islas Malvinas, cuyo nombre salió a la luz a las pocas horas, ya que uno de los recolectores de residuos recordó que la remera que cubría al cuerpo pertenecía a una chica que supo ver caminando embarazada.

Al ser juzgada en 2019, López reveló "mi pareja sabía de mi embarazo. Solía pegarme desde el tercer año de convivencia. Una vez publicó en Facebook la ropa de la beba para regalarla. Fingió que yo hice la publicación", relató al Tribunal que la juzgó.

"Al quedar embarazada vivía en su casa. El y su hermana solían golpearme. Nunca denuncié porque él me tenía amenazada... El día anterior (al horror) él me golpeó. Así se apuró el trabajo de parto. Me fui al baño y empecé a dar a luz parada. Una vez que nació la beba, le corté el cordón umbilical con la mano. Cubrí con una remera blanca y la llevé a la pieza. La puse en la cama. Desperté a mi hijo (de 4 años) y le di mate cocido. La beba no se movía. De noche, la envolví en una colcha y la puse al costado de la cama. Al día siguiente, la envolví en un mantel, más otros trapos, y la dejé en el canasto para la basura", dijo también la mujer.

Al final, por mayoría, el 13 de mayo del 2019 fue condenada a prisión perpetua.

Y su defensa aspira a morigerar la pena ante un Tribunal superior.