CON SABOR A HIERBAS

LAS HIERBAS AROMATICAS NO EXIGEN GRANDES MACETAS, REQUIEREN POCO ESPACIO, CUIDADOS MINIMOS Y SE ENCARGAN DE DAR EL TOQUE DE DISTINCION A CUALQUIER RECETA. SU CULTIVO RESPONDE A UNA COSTUMBRE MILENARIA. A LO LARGO DE LA HISTORIA, EL HOMBRE HA SABIDO APRECIAR LAS BONDADES DE UNA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES.



Lo fundamental es saber que se puede emprender la tarea de cultivarlas aun contando con poco espacio. Por otra parte el placer de preparar las comidas con ingredientes de nuestra propia cosecha resulta muy estimulante.



En términos generales todas prefieren un suelo suelto y fresco. Eso si, es importante que tengan un buen drenaje y jamás les falte el riego.



Las más comunes y fáciles de cultivar en casa son: orégano, menta, cebollín, estragón, romero, tomillo y albahaca.



De más esta decir que entre un condimento envasado y seco y otro recién extraído de la planta, hay una diferencia considerable y tentadora.



LAUREL: el toque indispensable para un buen tuco. La planta es de crecimiento rápido y se transforma en un gran árbol. Conviene cultivarla en una maceta profunda con una mezcla por partes iguales de resaca, tierra negra y arena. Prefiere los lugares en donde el sol es permanente y necesita que se le riegue cada 3 o 4 días. No exige ningún tipo de abono.



OREGANO: para disfrutar de una rica fragancia basta con mover las hojas. Su frescura garantiza el toque perfecto para realzar cualquier tipo de comida. El mejor resultado se obtiene cortando las hojas a mano y en el momento de usarlas. La plantita disfruta del sol de la mañana y del suelo suelto y fresco. Es importante protegerla del viento y no permitir que el sustrato se seque.



MENTA PEPERINA: es una hierba rastrera que resulta ideal para preparar una buena infusión o perfumar ensaladas, carnes y postres. Puede aprovecharse para tapizar el suelo de las macetas, ya que tiene un crecimiento prolijo y parejo.



PEREJIL: es una hierba anual que se siembra desde julio hasta marzo. Si quiere que sus semillas germinen rápidamente déjelas en remojo 24 hs y luego cúbralas con una fina capa de tierra. Para tener siempre a mano sus hojas fresquitas requiere (como mínimo) dos horas diarias de sol. Conviene procurarle un suelo de tierra negra y regarla día por medio. Un buen truco consiste en sembrar una buena camada cada 15 días para asegurarse una estupenda producción durante todo el año. Tienen flores que adornan graciosamente las macetas. Es una planta perenne muy vistosa que podrá cultivar durante todo el año. Plántela sola o acompañada en una mezcla de partes iguales de tierra negra y arena. Riéguela cuando note que el sustrato se ha secado y ubíquela entre plantas altas que le sirvan de barrera contra el viento.



ESTRAGON: ingrediente insustituible de la cocina clásica. Plántela en partes iguales de tierra y arena. No la riegue sino cuando la tierra se note bien seca.



CIBOULLETE: de sabor suave y refinado. Requiere un suelo compuesto por tierra negra, arena y abono (resaca o humus) por partes iguales. Para nutrirla coloque cada tres meses cascara de huevo molida. Muela 3 cascaras por planta y mézclela con la tierra de la maceta. Conviene procurarle 5 horas diarias de sol.







