COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SA

¿Qué es el seguro paramétrico de sequía?

El seguro paramétrico cubre la disminución del rendimiento o déficit productivo en el cultivo asegurado, causado por la sequía. Es un contrato que se basa en la variación de un índice. El índice tiene una alta correlación con el riesgo a cubrir.

El S4Index es un índice climático construido a partir de datos capturados satelitalmente que relevan información en diferentes zonas geográficas, que permiten identificar los cultivos, conocer sus estados de desarrollo (estado fenológico), calcular su tasa de crecimiento y estimar su rendimiento.

De esta forma, se determina y publica un valor del índice para cada riesgo y cultivo, con una apertura por zonas, cada una de las cuales responde a un área cuadrada regular de 0,2 grados de latitud y 0,2 grados de longitud. Acorde al valor que registre este índice al finalizar la vigencia de la póliza para la zona y el cultivo asegurado, se determinará la procedencia o no del pago de la indemnización a cargo del asegurador.

¿Quién puede acceder a este seguro?

Cualquier productor agropecuario o participante de la cadena agroindustrial de Argentina que directa o indirectamente esté relacionado con el riesgo climático en los cultivos. Productor agrícola, contratista, proveedor y distribuidor de insumos, acopiador, exportador de granos, proveedor de logística, concesionario de vehículos/maquinaria agrícola y agente de financiación de la cadena agroindustrial.

¿Cuál es el beneficio para el asegurado?

Esta cobertura permite garantizar el rendimiento esperado a partir de un evento de sequía en forma eficiente, transparente, objetiva y simple. El pago no requiere la presencia de peritos a campo ni solicitudes de reintegro, dado que se basa 100% en tecnología satelital.

¿Quiénes son los socios estratégicos del producto?

Los socios del producto son: Munich Re, Compañía de reaseguros líder a nivel global con más de 135 años de trayectoria, El Norte Compañía de Seguros, primera y única compañía de seguros argentina autorizada por SSN para ofrecer una cobertura basada en índices y que cuenta con más de 80 años en el mercado asegurador (https://www.elnorte.com.ar/) y S4, Agente de Cálculo que crea y aplica tecnologías de información para medir el riesgo climático (www.s4risk.co/).

¿Cuáles son los cultivos asegurables y las zonas de comercialización?

Se puede contratar la póliza para los cultivos de soja y maíz. El producto brinda cobertura en todas las principales zonas agrícolas de la Argentina comprendiendo las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Salta.

¿Cuál es el tamaño de la grilla?

La unidad mínima de agregación (grilla) del S4Index es de 0.2° de latitud y longitud, es decir, una superficie aproximada promedio de 20 x 20km2.

Se ha definido esta unidad de medida, debido a que brinda una mayor representatividad de la ocurrencia de los eventos climáticos cubiertos, reduciendo el nivel de riesgo de no representatividad que pudiera existir, ya que si se eligiera una menor escala (a nivel de campo) eventos puntuales (como granizo, heladas, etc.) o efectos de manejos agrícolas propios podrían interferir en la correcta medición de los índices. A su vez, una mayor escala (a nivel partido/departamento) provoca una baja representatividad por la mayor heterogeneidad ambiental que puede coexistir en el mismo.

¿Qué es el S4Index?

El S4Index es un índice que está construido con la tecnología de S4 en base a información satelital provista por la NASA, ESA y otras compañías de imágenes satelitales, desde el año 2.000 hasta la fecha (19 campañas agrícolas). Es un índice que se construye principalmente en base al índice verde promedio de cada grilla. Es específico por cultivo, y los cálculos se realizan durante su período crítico.

¿Quién audita el S4Index?

Todos los modelos matemáticos y diseños estadísticos de S4 están auditados por Munich Re. Además, los métodos y procesos de cálculo están certificados por SGS y Bureau Veritas, respectivamente; ambas compañías son líderes globales en certificaciones de procesos y de cálculos.

¿Cuál es el monto de capital a cubrir?

La suma asegurada a cubrir es a libre elección del tomador de la cobertura y puede abarcar costos directos, totales o incluir el rendimiento esperado.

¿Cómo es la cobertura a contratar?

Se definen 6 productos, con diferentes niveles de Umbral de Activación, expresados como porcentaje del valor promedio histórico del S4Index, según el nivel de cobertura que desee contratar el productor agropecuario asegurado, en base al riesgo que está dispuesto a asumir y transferir, como así también al costo que desee afrontar por tal transferencia. Existirá indemnización cuando el S4Index registre un valor menor al Umbral de Activación, según la ubicación geográfica (grilla) y el cultivo asegurado.

¿Dónde y cuándo se publican los índices?

S4 publicará los índices de la campaña en curso en el sitio de Rofex/ACSA (https://s4agtech.com/rofex_indices/) el día 26/05/2021.

Junto con la publicación de los índices, se informan los eventuales pagos que pudieran corresponder a cada nivel de cobertura para cada grilla.

¿Hasta qué fecha se puede contratar el seguro?

El seguro se puede contratar hasta el 01/10/2020 para la zona Sur, hasta el 15/10/2020 para la zona Centro y hasta el 15/11/2020 para la zona Norte.

¿Cuáles son los canales de comercialización?

Nuestro principal canal de comercialización son los PAS. También los interesados pueden llamar al (03564)- 475700 (líneas rotativas), ingresar a www.elnorte.com.ar o escribir a [email protected] / [email protected]