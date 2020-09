La Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el Diario La Nación organizan el Premio Estímulo a la escritura “Todos los tiempos el tiempo”. El concurso está dirigido a autores argentinos: escritores, dramaturgos, guionistas e ilustradores, de entre 20 y 40 años, que deseen presentar un proyecto de obra en desarrollo, original e inédito, en una de las seis categorías propuestas: Ficción; No-ficción creativa; Guión cinematográfico; Dramaturgia; Novela Gráfica; Libro álbum ilustrado infantil.Los autores de los seis proyectos ganadores recibirán 300.000 pesos cada uno, y además, el jurado, otorgará hasta 18 menciones de honor para participar en una clínica de escritura a cargo de un destacado referente del campo literario y cultural.Todos los proyectos deben vincularse, de forma directa o indirecta, con uno o diversos aspectos de los tiempos excepcionales en los que vivimos en la actualidad. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre, a través del sitio web: www.todoslostiempos.org; ante cualquier duda consultar a: [email protected] Los participantes pueden presentar un proyecto de obra de su autoría exclusiva (presentación individual) o en coautoría, hasta un máximo de cuatro coautores (presentación grupal). Deben estar escritas en castellano y tener un grado de avance tal que le permitan al autor, en caso de ser distinguido como ganador de su categoría, terminar la obra en un plazo de cinco meses después de la entrega del premio, es decir, en mayo de 2021.Al momento de la inscripción, deben presentar: título tentativo de la obra, sinopsis detallada, hasta 6.000 caracteres escritos, descripción de los aspectos que pretende desarrollar para alcanzar una versión final (argumentales, formales, investigación, etc.), entre otros que se detallan en las bases y condiciones en el sitio.El objetivo del concurso es brindar apoyo a la comunidad artística y cultural, para la cual, el contexto de crisis actual presenta grandes desafíos. El conjunto de las obras premiadas pondrá de manifiesto, desde distintas perspectivas y registros literarios, la diversidad de realidades y vivencias que tienen lugar actualmente. Se trata de un estímulo para seguir desarrollando y para terminar la obra, y una forma de atender al proceso de escritura que exige tiempo y dedicación.El Jurado estará compuesto por el director de teatro, actor y dramaturgo Alfredo Arias; el ensayista, crítico y traductor Pablo Gianera; la escritora Pola Oloixarac, y la historietista e ilustradora infantil Soledad Otero. Los ganadores se darán a conocer el 10 de diciembre de 2020.$300.000 para cada categoría y clínicas de escritura para 18 menciones.Proyectos de obras de ficción de género novela, nouvelle, o selección de cuentos.Proyectos de obras no ficcionales que revistan un interés literario y/o presenten una voz autoral, a diferencia de trabajos de carácter exclusivamente académico o informativo. Puede tratarse de crónicas, ensayos narrativos, perfiles, etc.Proyectos de obra en formato de guión literario. Puede tratarse de guiones para largometraje de ficción, o para serie web (cuya suma de episodios no supere una duración total estimada de 130 minutos).Proyectos de obra de género dramático para piezas teatrales de una duración de representación estimada en una hora aproximadamente.Proyectos de obra ilustrada breve principalmente destinada a un público infantil, en formato de álbum, y en la cual el lenguaje visual tenga un peso igual o mayor que el lenguaje escrito (pero no menor).Novela Gráfica: Proyectos de obra gráfica narrativa cuyo relato se construya a través de ilustraciones y texto de tal manera que estos estén estrechamente vinculados.Es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover el conocimiento y la innovación en beneficio de la sociedad. Para ello, invierte en proyectos educativos, culturales, científicos y de salud pública a través de premios, programas de becas y subsidios, y proyectos de innovación social. Asimismo, la Fundación Bunge y Born es referente en la promoción de proyectos referidos al patrimonio cultural de la Argentina.www.fundacionbyb.orgFacebook: @fundacionbungeybornInstagram: @fundacionbungeybornEs una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover, difundir, investigar, y fomentar el desarrollo de las expresiones del arte contemporáneo, como ser artes visuales, literarias, performáticas, musicales. Como parte de su propuesta fundacional, Proa desarrolla programas de educación y una actividad intensiva con la comunidad a través de la colaboración con las escuelas y entidades educativas.www.proa.orgTransita sus 150 años de servicios a la comunidad, con pluralidad y con profundo respeto por las formas democráticas. Prodiga su acción informativa en todas sus plataformas, con fuerte compromiso público, garantizando el valor de la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.www.lanacion.com.ar