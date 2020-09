Comienza el Foco Planeta Tierra

FIDBA - Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires- presenta el foco Planeta Tierra, films de todo el mundo para despertar la conciencia, admiración y el cuidado sobre nuestro planeta. Para traer propuestas ecológicas, acercarnos a la naturaleza, y a diferentes maneras de cambiar nuestro estilo de vida. Para enfrentar temas que ya no pueden esperar y que cada uno piense cómo quiere vivir y qué podemos hacer para construir un mundo mejor. Como dice el hermoso film From trash to treasure, "convertir lo negativo en positivo".



El foco Planeta Tierra podrá verse en la pantalla de www.octubretv.com en la semana del 17 al 23 de septiembre.



Las películas

Eyes in the forest, de Ryan Ffrench.

From trash to treasure, de Iara Lee.

Hermanas de los árboles, de Camila Menendez y Lucas Peñafort.

Lifting the green screen, de Claudia Giannetto.

Más allá del reto de Eva, de Eloi Tomas Sanz.

Monsanto papers: manufacturing doubt, de Waleckx Tristan.

¿Qué les pasó a las abejas?, de Adriana Otero y Robin Canul.

Salmon, de Ali Jenaban.

Silences, de Nolan Knight.

Small fish, de Quentin Lestienne.

Sockeye salmon. Red fish, de Dmitriy Shpilenok y Vladislav Grishin.

Songs from the soil, de Phie Ambo.

The housecats, de Molly Hackett.

You think the earth is a dead thing, de Florence Lazar.

La 8va edición de FIDBA, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, comenzó el 27 de agosto y se desarrollará de manera online -debido a la situación sanitaria mundial- hasta el 30 de septiembre.



El festival es organizado por FUNDOC, la Fundación de Altos Estudios en Cine Documental, y producido por 996Films. Cuenta con el apoyo del INCAA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, y el Programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

El festival proyectará más de 240 películas -provenientes de 46 países- en diez competencias y tendrá diez focos temáticos. FIDBA se realizará a través de su web www.fidba.com.ar en alianza con las plataformas digitales internacionales VEODOC, LUMITON.COM.AR y OCTUBRETV.COM. Esto permitirá que la programación pueda ser visionada en todo el país y, además, habrá títulos disponibles para Latinoamérica con acceso liberado.



Programación 2020

FIDBA 2020 contará con una cuidada selección de películas pertenecientes al género de la no ficción, obras que renuevan las posibilidades expresivas del cine, tensionan los discursos hegemónicos, generan resistencia a la comodidad y promueven el pensamiento crítico.

Al respecto de la programación y de cómo se pensó esta nueva modalidad, Mario Durrieu, Director Artístico de FIDBA, señaló que “Queremos recuperar algo del 'frenesí de festival', no perder la sensación incomparable que sentimos cuando vamos de una sala a la otra. Queremos darle y aprovechar el tiempo que cada film tiene, como si fuéramos de una función a la otra, de una sala a la otra. Por eso creamos un sistema de visualización con un lapso de tiempo y no indeterminado. Para que no sea un festival pasivo. Buscamos que el espectador interactúe con el festival. Que busque, que planee lo que quiere ver".

Y agrega: "Además de mantener nuestras secciones con un alto nivel cinematográfico, también nos planteamos el cambio de pantalla para este espectador que puede pausar la visualización y buscamos opciones que puedan dialogar con este momento que estamos viviendo. Tuvimos muy en cuenta que la pantalla no es un pantalla de cine y dirigimos el mensaje al cinéfilo, como siempre, pero también al que puede participar de un festival como este por primera vez".

Por último, reflexiona sobre esta nueva modalidad online y reconoce que "aunque se pierden las salas, se gana el ciento por ciento del país porque -de esta manera- se llega a lugares que nunca hubiéramos podido llegar de manera física. Tenemos un festival pensado en calidad cinematográfica, pero adaptado a estos tiempos de pantalla".



→ 240 Películas

→ 46 Países

→ 10 Competencias

→ 10 Focos temáticos

→ Subtítulos en castellano

→ Disponible en FIDBA, LUMITON.COM.AR Y OCTUBRETV.COM (con soporte de FESTHOME.COM y VEODOC.COM)

→ Todo el festival se desarrollará con acceso libre y gratuito

→ Las competencias estarán disponibles a partir de su fecha de estreno online por un período de 72 horas.

→ Los distintos FOCOS estarán disponibles durante siete días desde su estreno online.

COMPETENCIAS



Tal como en sus versiones anteriores, FIDBA mantendrá su carácter competitivo y contará con 105 películas distribuidas en diez secciones competitivas:



Competencia Internacional.

Competencia Iberoamericana.

Competencia Largometrajes Argentinos.

Competencia Largometrajes Ópera Prima.

Competencia Largometrajes de Derechos Humanos Largos/Cortos.

Competencia Lateral LGBTIQ+ Largos/Cortos.

Competencia Género y Generaciones Largos/Cortos.

Competencia Nuevas Narrativas Largos/Cortos.

Competencia Cortometrajes Argentinos.

Competencia Cortometrajes Internacionales.



SECCIONES PARALELAS

Foco Cartografía del cine contemporáneo colombiano, Foco Evolución, La Tierra Tiembla - Foco cine portugués, FOCO CINE FRANCÉS / LES FILMS D´ICI, Foco Planeta tierra, Foco Música, Foco Suaréz - Homenaje a Rosario Bléfari, DECONSTRUCCIONES - Foco Cine sobre y Arquitectura, Auspiciado por Construir Cine, Foco Mapa fílmico de un país (MAFI) y Foco Cine.