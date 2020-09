Comenzó "Rafaela Emprende Verde" Locales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Los objetivos de la iniciativa son incorporar materiales y criterios ambientales en el emprendedurismo, potenciar iniciativas y oficios sustentables, capacitar y acompañar a los emprendedores.

Los vecinalistas se reunieron en el Centro de Monitoreo con autoridades municipales para adentrarse sobre diferentes labores diarias que se realizan en las instalaciones de la Guardia Urbana, tales como la coordinación con el sistema de monitoreo 911, el funcionamiento y el análisis de las cámaras de seguridad, así como también en la vigilancia que hace el personal que trabaja las 24 horas en el lugar.

Una de las visitantes, Valeria Gutiérrez, referente vecinal del barrio Fátima, deslizó: “Me parece bárbaro el trabajo que están haciendo. No conocía las instalaciones y la visita es muy positiva para luego trasladarle la información que recibimos a los vecinos. Las cámaras están bien ubicadas; tienen buena resolución. También me pareció muy importante la coordinación que hay con las diferentes fuerzas de seguridad de la ciudad; ante cualquier circunstancia están todos conectados”.

Además, agregó: “La semana pasada tuvimos un hecho delictivo en el barrio. Rápidamente me comuniqué con el secretario de Prevención y Seguridad, Maximiliano Postovit. Tanto él como la gente del Municipio se acercaron a la casa de la víctima, y se pusieron a disposición. Esos gestos marcan que es el camino que tenemos que transitar, trabajar juntos”.

Con respecto a la visita, Postovit comentó: “Como Municipio estamos trabajando muy fuerte en la prevención del delito, con la incorporación de tecnología y equipamiento en seguridad. Esta iniciativa surge de los Foros de Seguridad Vecinal donde los referentes barriales no conocían el Centro de Monitoreo; así que nos pareció propicio coordinar este recorrido por las instalaciones, conocer su funcionamiento, su coordinación con la Policía a través del sistema 911, explicarles lo que va a hacer en el corto plazo el programa Ojos en Alerta y sobre todo, mostrarle la inversión que hay con las cámaras”.

Cabe destacar que también estuvieron presentes en el lugar Mabel Burgui, representando a Los Nogales, Guido Nadalutti, por el barrio San José, Daniel Bulacio, referente del barrio Villa Podio y Jorge Sosa, de Barranquitas.