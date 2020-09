Otro récord diario en Rafaela y el territorio Locales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por La bota santafesina registró este miércoles otra cifra máxima de contagios para una sola jornada con 1.149 nuevos casos. Lo mismo ocurrió en nuestra ciudad, donde se reportaron otras 29 infecciones. Además, hubo 15 muertes en las últimas 24 horas.

La Provincia de Santa Fe, al igual que la ciudad de Rafaela, continúa sumando contagios de coronavirus de manera exponencial y alarmante en cada jornada. Cuando parece que la curva empieza a bajar, de golpe aparece un salto importante de infecciones, lo que hace que la tendencia sea bastante irregular. Lo cierto es que todavía seguimos muy lejos de poder ganarle la batalla a este letal enemigo invisible, que hora tras hora no para de generar preocupaciones y complicaciones a nivel sanitario, fundamentalmente, no sólo a nivel nacional y provincial, sino también a nivel local.

De hecho, la jornada de este miércoles fue de "doble" récord de contagios. Por un lado, el Ministerio de Salud informó en las últimas 24 horas, 1.149 nuevos infectados en el territorio santafesino, una nueva cifra máxima de casos para un sólo día, ya que hubo casi 60 más que el pasado miércoles 9 de setiembre, cuando se habían informado 1.089. Y si el de ayer fue el más negro o el peor desde el inicio de la pandemia para Santa Fe, también lo fue para nuestro medio, ya que de esas nuevas infecciones, 29 pertenecen a la ciudad de Rafaela, que había reportado apenas 5 este día martes. Son 6 casos más que los informados el último 8 del corriente mes cuando se habían notificado 23, el anterior récord diario local hasta el día de ayer. De esta manera, el total de casos en la provincia desde marzo asciende a 21.671, mientras que nuestra ciudad acumula 261 desde que el virus ingresó al país.

En tanto, la capital provincial sumó 90 infectados más y acumula 1.453, mientras que Rosario registró otros 588 casos para un total de 10.806, casi el 50% del total de los casos positivos en el territorio. Además, ayer se notificaron otros

50 positivos en Villa Gobernador Gálvez, 31 de Esperanza, 29 de Venado Tuerto y 26 de Casilda. También informaron 19 contagios más en Firmat, 18 de San Lorenzo, 14 de Granadero Baigorria, 13 de Funes, 12 de Pérez y 11 de Santo Tomé.

También hubo 9 casos en las localidades de Arroyo Seco, Sunchales y Wheeñwright; 8 en Bombal y Godeken; 7 en Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Fray Luis Beltrán, Hughes y Puerto General San Martín; 6 en Villa Constitución; 5 en Pilar, Roldán, Santa Isabel y Soldini; 4 en Empalme Villa Constitución, Gálvez, Murphy, Pueblo Esther, Reconquista y Villa Cañás y 3 en las localidades de Alvear, Barrancas, Cañada Rosquín, Carcaraña, Monte Vera, Rufino, San Carlos Centro y Sandford. Además, hubo 2 casos en Arequito, Chabás, Christophersen, El Trébol, Josefina, Labordeboy, Las Rosas, Nelson, Pavón, San Javier, San Jerónimo Sud, San José del Rincón, Sauce Viejo, Totoras, Vera y Villa Eloisa. Y un caso se registraron en las localidades de Angel Gallardo, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Bella Italia, Bigand, Cañada de Ucle, Carlos Pellegrini, Carmen, Centeno, Chapuy, Coronel Fraga, Elortondo, Estación Clucellas, Fortín Olmos, Franck, Fuentes, Helvecia, Los Quirquinchos, Melincué, Miguel Torres, Monje, Progreso, Pueblo Irigoyen, Puerto Arroyo Seco, Recreo, San Carlos Sud, San Genaro, San Justo, Sancti Spiritu, Teodelina, Timbúes, Tortugas, Tostado,

Villa Amelia y Zavalla.

Por su parte, 116 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos en efectores públicos, mientras que 496 están en sala general, también de efectores públicos provinciales o municipales y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 14.471 pacientes recuperados y 6.970 pacientes activos, mientras que en la provincia se registraron 63.453 notificaciones de las cuales 36.512 fueron descartadas.



15 FALLECIDOS

Por último, anoche también se informó el fallecimiento de 15 personas con COVID-19 en el territorio: 5 pacientes

(62 años, 69 años, 72 años, 82 años y 83 años) con residencia en la localidad de Rosario, 3 pacientes (78 años, 87 años y 87 años) con residencia en la localidad de Rufino, 1 paciente (72 años) con residencia en la localidad de Casilda, 1 paciente (89 años) con residencia en la localidad de Chabás, 1 paciente (94 años) con residencia en la localidad de Esperanza, 1 paciente (68 años) con residencia en la localidad de Las Parejas, 1 paciente (60 años) con residencia en la localidad de Las Rosas, 1 paciente (68 años) con residencia en la localidad de Roldán y 1 paciente (77 años) con

residencia en la localidad de Venado Tuerto. Hasta la fecha se registran un total de 230 fallecidos en la provincia.



SUSPENDIERON OPERACIONES

El Ministerio de Salud de Santa Fe resolvió suspender "todas las cirugías programadas e internaciones que no sean de carácter urgente" en todo el sur del territorio provincial, a raíz de la alta ocupación de camas críticas y el estado general del sistema de salud en el marco de la pandemia de coronavirus. Los departamentos afectados son Rosario, Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Constitución y General López. La medida que suspende todas las intervenciones quirúrgicas programadas se adoptó en la noche de este miércoles, y fue elevada a los efectores públicos y privados de la región sur a través de un comunicado que lleva la firma de la ministra de Salud, Sonia Martorano. El comunicado institucional especifica que "se indica a los efectores públicos y privados de la región sur de la provincia la suspensión y corte de todas las cirugías programadas e internaciones que no sean de carácter urgente". "Sólo se autoriza la práctica de cirugías de urgencia", destaca. Entre las argumentaciones, el gobierno señala que "es objetivo primordial garantizar desde los efectores públicos y privados de salud la atención adecuada de los pacientes", y remarca que en la región se registra "una tasa de duplicación menor a 13 días, positividad de los testeos de 50% y ocupación de camas críticas superior al 85%; por tal motivo esta situación amerita la adopción de disposiciones y/o medidas de carácter excepcional".