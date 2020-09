Más aislados y pacientes en terapia Locales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por El reporte local indicó ayer que hay 99 casos activos y 442 personas aisladas. En tanto, 9 pacientes se encuentran en terapia, 5 de ellos con ARM.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Las camas ocupadas en el Hospital hasta este miércoles.

En otro breve reporte epidemiológico, en este caso correspondiente a este miércoles al mediodía, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud dio a conocer el estado de situación actual de la pandemia en la ciudad, donde se brindaron mayores precisiones sobre los 5 casos nuevos informados el martes. La infectóloga Sandra Capello manifestó en la conferencia virtual que "en el día de la fecha, hasta la hora 11:30, contamos con 5 nuevos casos positivos, de los cuáles uno es una persona fallecida en otra localidad, y el resto son los 4 informados por la provincia en la noche del martes. Actualmente tenemos un total de recuperados de 129, activos 99 y tenemos un total de personas positivas, desde marzo, de 232 y un total de fallecidos de 4. También tenemos actualmente 442 personas aisladas. Sobre las camas de terapia intensiva críticas, en el área Covid hay 9 pacientes positivos, de los cuáles 5 se encuentran en ARM (asistencia respiratoria mecánica), en el área no Covid hay 3 pacientes de los cuáles uno se encuentra en ARM. En la sala general del área Covid, hay 10 pacientes positivos internados, 3 pacientes sospechosos y 1 paciente aislado". Posteriormente, Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio, cerró el informe haciendo referencia, una vez más, a la donación de plasma. "Queremos recordarles el acto solidario de los recuperados, que son muchos, por suerte. Es una apuesta, un tratamiento y creemos que es efectivo, pero se está investigando, es un tratamiento experimental. Pero se basa en la solidaridad y necesitamos de la solidaridad de los recuperados que puedan calificar como donantes voluntarios de plasma, que se acerquen al banco de sangre en clínica de la ciudad de lunes a viernes de 7:30 a 9, donde se los va a evaluar, se les hará los test correspondientes y se les va a explicar cómo es el procedimiento para la donación de plasma. Confiamos en la buena voluntad y predisposición de los recuperados porque de esa manera podemos colaborar con la recuperación de un pacientes que está en estado crítico. También queremos recomendarles las medidas generales, como no temer, no salir si es necesario, no calificar como contactos estrechos y usar las medidas de protección correspondientes, recordando que si nos mantenemos a 2 metros con uso de barbijo salimos de la calificación de contacto estrecho, Trabajando de esa manera vamos a poder desarrollar todas las actividades de manera segura. La medicación más importante con la que contamos es el lavado de manos



DONAR PLASMA SALVA VIDAS

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela recuerda lo que vienen informando las autoridades sanitarias locales, que las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar y ayudar a los pacientes en estado crítico que están cursando la enfermedad. Por tal motivo, son los recuperados quienes pueden donar plasma como un gesto voluntario y solidario con quienes están todavía enfermos de COVID-19. Si te recuperaste y querés ser donante en Rafaela, te podés acercar de lunes a viernes, de 7:30 a 9, al Banco de Sangre de Clínica de la Ciudad, ubicado en calle San Martín 326, para informarte y evaluarte. Si calificás como donante, la extracción es sencilla y podés ayudar a quien lo necesita.