Fernández volvió a apuntar contra el Gobierno de Macri

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente Alberto Fernández consideró ayer que "durante cuatro años todo se paralizó" en el país, y afirmó que en el gobierno de Mauricio Macri "se favoreció la desintegración de la Argentina". "Argentina tiene deudas pendientes porque hubo cuatro años donde todo se paralizó y lo que se logró es favorecer la desintegración argentina", resaltó el Presidente al presentar el Plan Conectar.

Durante un acto en la localidad bonaerense de Benavídez, Fernández destacó: "El país que imaginamos todavía tiene deudas pendientes porque en el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y así se logró favorecer la desintegración argentina". Además, se refirió a los titulares de los diarios que indicaban que el Presidente "piensa que el mérito no sirve para progresar", y aclaró: "Yo no digo semejante imbecilidad, lo que no creo es en la meritocracia".

Según indicó Presidencia en un comunicado, el Plan Nacional de Conectividad contará "con una inversión de 37.900 millones de pesos, y promoverá la reactivación del Plan Satelital Argentino y la construcción de un nuevo satélite para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones".

Según indicó Presidencia en un comunicado, "el Plan Conectar contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite que contribuirá al desarrollo de esa industria de telecomunicaciones, y reducirá la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales".

"El satélite será el primero de la segunda generación de ARSAT y ocupará las posiciones orbitales de la Argentina, que se habían discontinuado durante la gestión anterior, por lo que el Estado nacional debió pagar más de 7 millones de euros", precisó. En ese marco, el Ejecutivo aclaró que "al no contar con un satélite nacional, el país no pudo brindar servicios satelitales a las poblaciones rurales que hasta ahora continúan sin conexión".

Además, el Gobierno nacional precisó que la Red Federal de Fibra Óptica garantizará "la construcción e iluminación de 4.900 km de fibra, que tendrá un total de 39.300 km cubiertos para el año 2023". También establecerá "la actualización de los equipos para multiplicar por 10 la capacidad de banda ancha para 22 millones de personas, que accederán a la red troncal".

Por otro lado, el Gobierno indicó que "se renovarán los equipos de la plataforma de la Televisión Digital Abierta (TDA), y se recuperarán las 100 estaciones de transmisión de televisión digital". "El sistema permitirá el alcance a 10 millones de hogares de todo el país, y mejorará la calidad de la imagen", detalló.