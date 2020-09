Senado: el oficialismo anuló traslado de tres camaristas Nacionales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Con la oposición ausente, el Frente de Todos rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli dispuestos por el gobierno de Macri.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El Frente de Todos avanzó ayer en el Senado con el rechazo a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sin la presencia de Juntos por el Cambio, que se retiró de la sesión con críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En una sesión muy tensa y cargada de reproches por parte de la oposición a la presidenta del Senado, el oficialismo impuso sus 41 votos para aprobar en soledad el dictamen de rechazo a los traslados de esos jueces a los tribunales que ocupan actualmente, realizados por decreto durante la gestión anterior y considerados "irregulares" por el Frente de Todos.

El interbloque opositor se retiró del recinto después de votar en contra de la renovación del protocolo para las sesiones remotas y antes de que se iniciara el debate sobre los jueces, aunque dejaron constancia de su postura con fuertes críticas a la vicepresidenta.

"La agenda de esta sesión claramente no es la agenda de la gente, del Gobierno ni de la Argentina. Es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación", disparó el senador opositor Martín Lousteau.

En el mismo sentido se expresó , entre otros, la cordobesa Laura Rodríguez Machado al afirmar que "no les gusta lo que dicen estos jueces en las causas sobre la corrupción kirchnerista, entonces buscan sacarlos".

Tras la salida de la oposición, el oficialismo continuó con la sesión en soledad y defendió la anulación de los traslados de Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y el de Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal 7 de la Capital Federal.

La miembro informante del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que convalidar esos traslados, efectuados por decreto durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, sería "lisa y llanamente aceptar que existen en Argentina dos sistemas de selección de jueces: uno de la Constitución y otro con lo que hizo el gobierno anterior, una selección de jueces a la carta según sus conveniencias".

Fernández Sagasti sostuvo que de esta manera el Senado está "corrigiendo lo que debió haber sido hecho en el gobierno anterior" y afirmó que "el objetivo" de los traslados de esos jueces fue "perseguir" a la actual vicepresidenta, al tiempo que cuestionó que no hayan asistido a la audiencia a la que los convocó la Comisión de Acuerdos del Senado.

Su compañero de bancada Mario Pais remarcó que se trata de "jueces que no completaron el trámite regulado por la Constitución Nacional" y precisó que en el caso de Castelli hubo un "cambió la jurisdicción", mientras que en el de Bruglia y Bertuzzi "cambiaron de competencia" y agregó: "Entraron por la ventana".

En el cierre del debate, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, criticó a la oposición por abandonar la sesión y dijo que le "hubiera gustado escuchar los argumentos de la oposición en este tema".

"No es la forma de fortalecer la democracia, todo lo contrario", sostuvo el formoseño respecto de la actitud de Juntos por el Cambio.

El eje de la polémica por los traslados se encuentra en los jueces Bruglia y Bertuzzi porque ambos intervinieron en la llamada causa "de los cuadernos de la corrupción" que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo entre 2003 y 2015.