"Para producir, no para guardar" Nacionales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente Alberto Fernández defendió ayer las nuevas restricciones a la compra de dólares al sostener que las divisas "hacen falta para producir, no para guardar". Criticó así a los argentinos que deciden adquirir dólares para resguardar el poder adquisitivo, y que en agosto sumaron más de 4 millones de personas.

El Presidente hizo una breve referencia a las nuevas restricciones de acceso al mercado cambiario durante la presentación del Plan Nacional de Conectividad en la sede central de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavídez. "Construimos esta lógica de la economía, una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable con la que algunos acumulen. Dólares en un país donde hacen falta para producir, no para guardar", enfatizó.