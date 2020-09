Por el cepo más duro, el blue tocó récord de $ 145 y el dólar ahorro superó los $ 131 Nacionales 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA EN LLAMAS. En la City porteña reinaba la incertidumbre durante el debut del cepo recargado.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- Tras el endurecimiento del cepo cambiario, el dólar blue marcó ayer un récord de $145, con una suba de $14 en un solo día, equivalente a un alza del 10,7%, mientras el billete destinado al ahorro, con los nuevos recargos trepó a $ 131,26.

Desde la apertura de la plaza cambiaria se notó un clima de nerviosismo y preocupación por el impacto de las nuevas medidas anunciadas el martes por la noche por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Pese al contexto, la entidad monetaria habría logrado adquirir unos u$s 15 millones, señalaron fuentes privadas.

Las disposiciones, tendientes a desalentar la compra de dólares, impactaron en todas las variantes del billete norteamericano: minorista, paralelo y también bursátiles. En el debut de las nuevas medidas, el presidente Alberto Fernández dijo que "los dólares no son para guardar, son para producir".

El dólar ahorro, utilizado para atesoramiento -con un cupo de hasta u$s 200 por persona, se disparó a $103,41 si se computa sólo el impuesto PAIS del 30%, pero si se le agrega el nuevo recargo del 35% -que podrá ser computado para Ganancias y Bienes Personales- llegó a $131,26, por debajo de los $145 que tocó el paralelo.

El esquema anunciado por el Central también alcanza a las operaciones con títulos con el propósito de frenar la salida de divisas con la compra de esos instrumentos. Así, en cuanto a las variaciones bursátiles, el dólar Contado con Liquidación cotizó a $ 131,61, con un alza de $3,32 (2,6%), y el MEP o Bolsa operó a $126,19, con un incremento de $4,13 (3,4%).

En el caso del CCL la brecha con el mayorista se ubicó en 74,9% y el MEP o Bolsa llegó al 67,7%, aunque durante la jornada habían trepado a niveles cercanos al 80%.

El Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidieron limitar las posibilidades de liquidación en pesos de títulos públicos comprados en el exterior, lo cual complicó la operatoria del CCL.

En el segmento mayorista, la divisa ascendió seis centavos, a 75,25 pesos; en lo que va del año, esta cotización- regulada por el Banco Central acumula una suba del 25,6%. En el sector, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 197,1 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 14,9 millones.

Este martes por la noche, el Banco Central anunció que en compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito realizados en el exterior la AFIP aplicará una retención del impuesto a las Ganancias del 35%, mientras los montos gastados se deducirán del cupo de u$s 200 mensuales.

En medio de esta decisión, algunas entidades financieras optaron por bloquear la posibilidad de adquirir dólares para adaptar los sistemas operativos.

Durante la mañana, Pesce vinculó al mercado informal del dólar con el delito: "Es ilegal, delictivo. Cuando hicimos allanamientos en las cuevas, que está muy bien llamarlas así, encontramos que hay narcotraficantes y traficantes de armas. Es imposible saber lo que está dispuesto a pagar el delito".

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó ayer, mientras el riesgo país creció y los ADRs llegaron a desplomarse más de 9 por ciento, luego de que el Gobierno anunciara una profundización en el cepo cambiario. El índice S&P Merval cayó este miércoles un 5,5% hasta los 42.167,86 unidades.



DÓLAR DIFERENCIADO

En el marco de las medidas tomadas para evitar la salida de divisas, el Banco Central propuso que las empresas con deuda cancelen el 40% de una vez, otro porcentaje similar lo salden en dólares a un valor de 79 pesos y el resto lo refinancien. Del total de compañías con fuertes vencimientos hasta diciembre se encuentran 18 que son de primer nivel, a las que está dirigido el plan del BCRA.

Este programa es el siguiente: que paguen el 40% de una vez, otro 40% en dólares pero a un valor de 79 pesos y la parte restante sí la refinancien. A raíz de la pandemia, la autoridad monetaria consiguió que los créditos otorgados a las empresas tengan tasas de interés del 24% o al 30%, rendimientos muy favorables en comparación con otros sectores.



REINTEGROS

Los contribuyentes no alcanzados por el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales deberán solicitar la devolución de la retención del 35% por la compra de dólares una vez finalizado el año calendario. Es decir que a partir de enero de 2021 se habilitará la posibilidad de solicitar el porcentaje de las percepciones concretadas entre el 16 de septiembre y 31 de diciembre de 2020. Antes de efectuar la solicitud de devolución, los contribuyentes deberán tener CUIT, clave fiscal e informar a la AFIP una CBU para la transferencia correspondiente. El ente recaudador realizará validaciones y controles sistémicos y, en caso de que corresponda, devolverá el dinero.

En tanto, fuentes del Banco Central indicaron que si la empresa factura en dólares y en el resumen de la tarjeta de crédito el consumo es registrado en esa moneda, se deberá pagar el impuesto y la retención. A su vez, aclaró que si la empresa factura en pesos y en la factura el monto es en moneda local, no se deberá pagar ni el impuesto ni la retención.