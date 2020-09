Leo Godoy se despidió de Talleres y llega al “Pincha” Deportes 16 de septiembre de 2020 Redacción Por El ex defensor de Atlético de Rafaela renovó con la "T" y pasó a préstamo a Estudiantes de La Plata. La “Crema” aún tiene un porcentaje ante una futura venta.

FOTO ARCHIVO LA DESPEDIDA. / Leo Godoy saludó a los hinchas de Talleres de Córdoba.

Hubo acuerdo y finalmente Leonardo Godoy, lateral derecho de Talleres de Córdoba, dejará la entidad de barrio Jardín para sumarse a préstamo a Estudiantes de La Plata.

El entrerriano de 25 años salió de Atlético de Rafaela y en el 2016 pasó a la 'T' cordobesa. Antes de su partida, Godoy amplió su contrato con Talleres hasta junio de 2022. Aún la 'Crema' tiene un 20% ante una futura venta. La cesión al 'Pincha' es hasta diciembre de 2021 a cambio de 100 mil dólares y una opción de compra pactada en el millón de la moneda estadounidense.

En su despedida de Talleres, 'Leo' dejó un sentido saludo a los hinchas y un reconocimiento particular al club, a quien declaró como "el más grande del interior".

"Dejé todo en cada partido por eso me voy feliz. No voy a olvidar a los hinchas y siempre recordaré que jugué en el más grande del interior. Mi cariño por Talleres seguirá por siempre", publicó Godoy en su cuenta de Instagram.

En Talleres disputó 92 partidos oficiales, marcó cuatro goles, consolidándose en la primera división y sumando experiencia en la Copa Libertadores.

"Hoy me toca irme de Talleres pero no quiero hacerlo sin antes decir un gracias gigante a todos. Cuerpo técnico, utileros y la hinchada que siempre me hizo sentir querido desde el primer día que llegué", cerró Godoy.