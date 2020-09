Gallardo y la Copa Deportes 16 de septiembre de 2020 Redacción Por A horas de reiniciar la Libertadores con su equipo, el entrenador de River habló de la posibilidad de perder jugadores, criticó a Boca, opinó sobre el coronavirus y se refirió al posible equipo para enfrentar a San Pablo.

FOTO WEB LO QUE VIENE. / Marcelo Gallardo ya palpita el juego de este jueves.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, reveló ayer, a 48 horas de reiniciar la Copa Libertadores ante San Pablo en Brasil, que podría implementar una línea de tres defensores pese a la falta de ritmo futbolístico, que hace que los cinco representantes argentinos no estén en condiciones normales de ganar el título.

"No tengo miedo de jugar, pero no quiero exponer a nadie", indicó Gallardo, a la vez que remarcó: "Si tengo un brote de contagios y tengo que ir a jugar con quince juveniles, no me presento.

Prefiero hacerme cargo y asumir la responsabilidad porque todo tiene cierto límite", dijo.

"Hemos tenido pocos contagios, pero no estamos exentos. Si ocurre es porque la pandemia no nos deja competir en condiciones normales. Ahora ampliaron el cupo a 50 y no tengo jugadores, no puedo ir a buscar jugadores a la novena división. Me hago responsable de la decisión que tomé. ¿Por qué yo voy a exponer a pibes que no están en condiciones de asumir una competencia internacional?. ¿A quién se le ocurre?", agregó.

El contexto no ayuda a pensar en que los equipos argentinos puedan llegar lejos en la Copa Libertadores, pero Gallardo destacó el carácter que siempre tienen los clubes del país. "No hay una ciencia exacta de lo que puede llegar a suceder, lo normal indicaría que ningún equipo argentino en las condiciones en las que vamos a jugar estuviera en condiciones de llegar a ser campeón. Pero el fútbol tiene un montón de cosas que no podemos obviar y los equipos argentinos tienen un carácter y mentalidad que suele resurgir en la adversidad.

Después veremos resultados, vamos a competir", sostuvo.

El primer paso del River de Gallardo en su ilusión de conseguir la tercera Copa Libertadores de su ciclo será en San Pablo, ante un equipo que llega con trece partidos oficiales de rodaje entre el Brasileirao y el torneo estadual paulista.

"No nos vamos a hacer muchas preguntas (en alusión a la diferencia física con el rival), iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa a San Pablo. Después veremos", destacó sobre el choque del jueves a las 19:00 en el estadio "Morumbí".

"Es difícil comparar, no tiene la culpa San Pablo de tener más entrenamientos y partidos, es algo que debemos intentar sobrellevar. Por eso queríamos comenzar a entrenar antes y lo reclamé en su momento. Iremos a competir en las condiciones que estamos, hay ganas de jugar, vamos con el deseo de activarnos y desde ese punto de vista haremos lo mejor posible", completó.

Respecto del equipo, adelantó que lo definirá este miércoles, aunque "no va a variar" de lo que venía haciendo previo a la explosión de la pandemia, cuando perdió el título de la Superliga a manos de Boca en la última fecha.

"Puede que sea con una línea de tres en el fondo o con cuatro. Estuvimos haciendo bien las cosas y tuvimos pocos contagios, pero no estamos exentos de que nos pueda pasar de tener más casos", analizó.

Lo que es seguro es que no estarán el lateral Milton Casco, diagnosticado con coronavirus el viernes pasado, y el delantero Lucas Pratto, que sufrió distensión muscular en el isquiotibial izquierdo.

A la espera de la confirmación, ayer Gallardo paró por tercera vez en un trabajo táctico a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Alvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

River viajará este miércoles a las 17:30 horas en vuelo charter que partirá desde Ezeiza y tiene previsto regresar inmediatamente después del partido ante San Pablo.