Ameal: "Los partidos se ganan en la cancha" Deportes 16 de septiembre de 2020 Redacción Por En medio del conflicto con Libertad de Paraguay el presidente "Xeneize" fue tajante.

FOTO ARCHIVO AMEAL. / "Estoy con mucha ansiedad, obviamente nos faltaba rodaje pero es importante empezar".

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, habló ayer de la polémica por el ingreso del plantel del "Xeneize" a Paraguay para disputar el encuentro de este jueves (21hs) ante Libertad, en el reinicio de la Copa Libertadores, y remarcó que no buscan una "ventaja deportiva" porque "los partidos se ganan en la cancha".

"Nosotros, por recomendación de la Conmebol, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Paraguay y les planteamos nuestra problemática con respecto al PCR positivo habiendo pasado 14 días. El Ministerio de Salud dictaminó que ellos se consideran recuperados, por lo que se permite su ingreso al país", dijo Ameal en declaraciones a la señal de cable TNT Sports.

En cuanto a la reanudación, manifestó: "Estoy con mucha ansiedad, obviamente nos faltaba rodaje pero es importante empezar. Confiamos mucho en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico y en todos los que están en Boca".

Al referirse nuevamente al conflicto con el elenco paraguayo, agregó: "Nosotros no queremos tener ventaja deportiva ni nada, los puntos se ganan y pierden en la cancha.

Obviamente, hicimos las averiguaciones que corresponden".

Al ser consultado por los comunicados que emitió en las últimas horas Libertad respecto a la autorización para el ingreso del plantel, el mandatario de Boca insistió: "Voy a ser honesto; ni lo vi, ni lo escuché. De ser solidario al respecto de esto, nada. Los partidos se ganan y se pierden en la cancha".

"Los que están en condiciones juegan y los que no, se quedan acá. Los que no completaron los 14 días, se quedan. Los que cumplieron los 14 días y los médicos consideraron que están bien, pueden viajar", cerró el dirigente.