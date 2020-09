Mataron a chica de 14 años, hija de un policía Policiales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

ROSARIO, 16 (NA). - Una adolescente de 14 años, que era hija de un policía, murió al ser impactada por uno de los disparos realizados por desconocidos contra tres viviendas de un barrio de la ciudad de Rosario.

La menor, que se llamaba Tiziana Espósito, recibió un disparo en la cabeza mientras lavaba los platos en el interior de su domicilio.

Alrededor de las 21:00 de la noche del lunes, dos jóvenes, uno de ellos con gorra, se pararon frente a la vivienda y realizaron alrededor de 15 disparos con armas calibre 9 milímetros.

Los atacantes escaparon y permanecían prófugos, mientras que la chica herida fue llevada por su padre al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó ya sin vida.

El padre de la niña es un policía en actividad que trabajó en la faz operativa de la Policía de Investigaciones (PDI) y luego estuvo un corto tiempo en la nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Un joven vecino indicó que pudo ver a los dos atacantes, uno de importante estatura y el otro de baja, con gorrita, y que en un primer momento escapó a bordo de su moto porque pensó que lo iban a asaltar.

"Apenas los vi, lo que me fijé es el arma que tenían, era una pistola negra que parecía inmensa. Me subí a mi moto y arranqué. Al verlos pensé que me iban a robar así que aceleré como para escaparme y empecé a escuchar tiros", relató.

"La verdad -continuó- pensé que me disparaban a mí y me puse tan mal que me caí de la moto, pero cuando me di vuelta para verlos noté que ninguno me apuntaba, estaban los dos parados y tirando sobre las casas", remarcó.