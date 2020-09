Hurtaron una moto y querían quemarla Policiales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por SUNCHALES: VECINOS LO IMPIDIERON

FOTO MOVIL QUIQUE CORVEN TRIAX 150 C.C. Fue incendiada intencionalmente por tres sujetos desconocidos.

Personal policial de la Comisaria N° 3 de Sunchales, fue comisionado a la intersección de calles Brasil y Cortada Avellaneda –Barrio 9 de Julio- de ese medio, habida cuenta que en el lugar se estaba produciendo un foco ígneo en un rodado.

Se trataba de una motocicleta marca Corven Triax 150 c.c., la cual una vez sofocado el incendio, fue incautada y trasladada a sede policial en averiguación de su real procedencia, por no encontrarse en el lugar su propietario, se informó oficialmente desde Relaciones Policiales de la UR V.

Diferentes pericias investigativas permitieron establecer que la misma fue sustraída momentos antes desde la vía pública, más precisamente desde Cortada Mendoza, razón por la cual se contactó a la víctima a los fines de restituirle su vehículo.

De acuerdo a lo hecho público por LT 28 Radio Rafaela, habrían sido tres los sujetos desconocidos que intentaron prender fuego a la motocicleta Corven Triax 150 c.c., afortunadamente no logrando su cometido gracias a la intervención de los mismos vecinos quienes, al percatarse de lo que estaba sucediendo, lograron dispersar a los individuos y dar fin a la situación planteada.

Al lugar acudió personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes procedieron al formal secuestro de la unidad para luego ser restituida a su dueño.

Se prosiguen diligencias en pos del esclarecimiento de este ilícito.



HALLAZGO DE

UNA BICICLETA

En la jornada de ayer, efectivos policiales que se encontraban realizando recorridas preventivas al hacer paso por calle Aconcagua de la ciudad de Rafaela, divisaron una bicicleta en aparente estado de abandono, procediendo a su formal secuestro y posterior traslado a sede policial en averiguación de su real procedencia.

Posteriormente, tras diligencias realizadas se constató que dicha bicicleta fue denunciada como sustraída el día de ayer en perjuicio de una mujer.

Finalizados los trámites legales se hizo entrega del birrodado a su legítima propietaria.

Labor realizada por personal de la Subcomisaria N° 1 de Rafaela.