Quemaron unos 2.000 kilos de marihuana Policiales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por INCAUTADOS POR LA POLICIA DE LA CIUDAD

FOTO NA QUEMA. Fue encabezada por el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Más de 2.000 kilos de marihuana, incautados en distintos operativos efectuados por la Policía de la Ciudad, fueron incinerados ayer en el crematorio del Cementerio de la Chacarita.

El procedimiento estuvo encabezado por el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, y el jefe de la fuerza, Gabriel Berard.

"Estamos haciendo la quema de dos mil kilos de marihuana, producto del trabajo cotidiano que hace la Policía de la Ciudad para que la droga no llegue a los jóvenes y no lastime a las personas", sostuvo Santilli.

El vicejefe de Gobierno enfatizó que lo que hace la Policía de la Ciudad con su tarea es "salvar la vida de los argentinos al no permitir que la droga llegue a la gente".

Por su parte, D´Alessandro aseguró que si bien en esta quema fueron "dos toneladas, son muchísimas las toneladas de droga incautadas por la Policía de la Ciudad", al tiempo que agradeció el "profesionalismo de las unidades de investigación y narcocriminalidad que hacen que millones de dosis no lleguen a los jóvenes, en una lucha irrestricta para sacar la droga de las calles".