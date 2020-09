Ambas ciudades junto a sus legisladores solicitan respuestas de la Provincia Región 16 de septiembre de 2020 Redacción Por SUARDI Y SAN GUILLERMO

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD// AUTORIDADES// Intendentes y legisladores presidieron el cónclave del pasado lunes. ENCUENTRO// Vista general de la reunión llevada a cabo en la Municipalidad de Suardi.

SUARDI. - En reciente informe de prensa la Municipalidad local difundió aspectos de un encuentro celebrado el pasado lunes, ocasión en que se consideraron diversos temas que la Municipalidad local y la de San Guillermo, requieren atención del Gobierno Provincial.

En tal sentido el área Prensa de la Municipalidad destacó que en a mañana del lunes 14 en Sede Municipal local con la presencia del senador, Felipe Michlig y el diputado, Marcelo González se llevó a cabo una reunión conjunta entre el intendente, Hugo Boscarol, su par de la ciudad de San Guillermo, Romina López, demás funcionarios y concejales, a fin de analizar problemáticas, reclamos y gestiones ante el Gobierno Provincial.



Otros participantes

Durante el encuentro también se destacó la presencia del senador suplente Edgardo Martino, el presidente de Concejo de Suardi, Gustavo Sella; los concejales Analía Scarpolini y Diego Sella; los secretarios de Gobierno de Suardi y San Guillermo, Diego Fontanesi y Pablo Doro, respectivamente. La secretaría de Hacienda local, Jimena Lingua; el coordinador de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de San Guillermo, Conrado Maidana, entre otros.



Temas destacados

El senador Felipe Michlig mencionó que “durante la reunión se consideraron los siguientes puntos: Plan Bacheo integral Ruta Provincial 23 (futura repavimentación); gasoducto suroeste (cuyo estudio está finalizado); acueducto (para que las Provincias de Santa Fe y Córdoba sigan avanzando); continuar con la obra de la Traza 3; Ripios en zona rural y Mejoras en Rutas Provinciales y Zona Urbana; Calle Santiago del Estero de Suardi -2da. Etapa- (obra licitada y adjudicada); viviendas; nuevo envío de fondos COVID 19, respuesta al sector gastronómico y hotelero, jardines de infantes, entre otros”.

Por su parte el diputado González mencionó que “la sociedad le está reclamando a la política gestos, y tiene que ver con que todos estos reclamos son para la gente, no para una administración en particular. La situación en muchos sectores es desesperante y el Estado Provincial no puede seguir estando ausente”.