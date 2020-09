Anses dio de baja casi 15 mil jubilaciones Suplemento Jubilados 16 de septiembre de 2020 Redacción Por El organismo informó que, en busca de cuidar sus recursos, anuló el pago de 14.812 jubilaciones y pensiones. Incompatibilidades, altas de servicios y remuneraciones, entre las causas más relevantes.

Mientras continúa el calendario de pagos de Anses con el cobro de jubilaciones y pensiones para los titulares de haberes que no superen los $20.374, el organismo dirigido por Fernanda Raverta anunció que durante este año se produjeron 14.812 bajas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Aunque todavía restan casi cuatro meses del año, el número es significativamente menor que años anteriores -consignó el portal Bae Negocios-.

En un comunicado, Anses informó que durante 2019 las bajas por incompatibilidades fueron de 75.627, mientras que en 2018 las bajas de pensiones y jubilaciones habían sido de 81.349.

"Este tipo de bajas tienen como objetivo cuidar los recursos del organismo previsional, auditando mes a mes que los beneficiarios sean los que correspondan, según la legislación vigente", aclaró Anses. Según consignó el organismo, la información se establece a partir de cruces de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).



POR QUÉ LAS

DIERON DE BAJA

Las causas de las casi 15 mil bajas, según lo informado por Anses, son las siguientes:

* Incompatibilidades;

* Altas de servicios;

* Remuneraciones;

* Residencia;

* Determinación de haberes/retroactivos/suplementos/conceptos especiales

* Grado invalidante

* Acreditación de relaciones familiares

* Omisión de descuentos



CÓMO DECLARAR

AÑOS DE APORTES

La titular de Anses reiteró que desde el sitio www.anses.gob.ar "todos pueden estar controlado el estado de aportes en el historial laboral", ya sea que se encuentren en actividad o no.

En el caso que no se registre algún período dentro de la base oficial, se pueden pedir los certificados, y presentarlos en una oficina de Anses o bien desde la misma web.



CÓMO CONSULTAR

LOS APORTES

Ingresar a anses.gob.ar; seleccionar Mi Anses. En este paso te pedirán CUIL y Clave de Seguridad Social.

Finalmente, en el panel izquierdo, en la opción "Trabajo", desplegar los botones hasta encontrar "Consultá Historial Laboral".