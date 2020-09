"Acceder al trabajo en blanco es muy difícil para los jóvenes" Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó Matías Martinez Sella, dirigente del Frente Progresista que entregó una propuesta al concejal Mársico para apoyar desde la ciudad una Ley Provincial de Juventudes. En Rafaela, el 52% de las personas desocupadas son menores de 30 años.

FOTO FPCYS MARTINEZ SELLA. Busca respaldos en el Concejo rafaelino para una ley provincial.

Matías Martínez Sella, integrante del equipo de trabajo del diputado Pablo Pinotti, se reunió esta semana con el concejal Lisandro Mársico para entregarle un proyecto de minuta a través del cual el Concejo Municipal exprese “su adhesión y apoyo al proyecto de Ley de Juventudes, presentado en la legislatura de la Provincia”. Asimismo, en la iniciativa se pide el “pronto tratamiento y posterior aprobación” en las dos cámaras que conforman el cuerpo legislativo provincial. La iniciativa fue presentada por la diputada Gisel Mahmud

La aprobación del proyecto de Ley Provincial de Juventudes permitiría institucionalizar la temática joven y crear las áreas pertinentes para así diseñar e implementar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo Provincial para abordar las diversas problemáticas de la población joven como, por ejemplo, el acceso al empleo.



ACCESO AL TRABAJO EN BLANCO

EL joven dirigente destacó que, según datos recabados en el Relevamiento Socioeconómico 2019 del ICEDeL, “un 22,5% de la población de Rafaela está compuesta por jóvenes de entre 15 y 29 años de edad: alrededor de 25.000 personas”. En el mismo estudio se observa que unas 10.500 personas en Rafaela presentan dificultades de empleo. “En particular, de las personas desocupadas, el 52% son menores de 30 años, es decir, unos 2.500 jóvenes” resaltó MartÍnez Sella.

“Hoy en Argentina en general y en Rafaela particularmente, estamos ante un desafío central: avanzar en el acceso al empleo digno por parte de las personas jóvenes. Acceder al trabajo en blanco se hace muy difícil para los jóvenes” insistió Martínez Sella. Según datos de INDEC de fines de 2019, Argentina posee un 35% de empleo en negro, lo que significa no contar con derechos laborales básicos como vacaciones pagas, aguinaldo u obra social, así como salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Estos datos, según varios especialistas, han empeorado drásticamente por la pandemia de Covid y las medidas de aislamiento decretadas desde Nación.



EMPRENDEDURISMO

Desde 2008 hasta diciembre de 2019, el Gobierno de la provincia de Santa Fe contó con un Gabinete Joven, jerarquizado desde 2015 como Secretaría de Juventudes dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Desde dicha área se impulsó varios programas, en particular el Emprende Joven. Desde esta iniciativa, durante tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019) se entregaron aportes de capital semilla a emprendedores jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia, lo cual ha representado un incentivo económico para el potenciamiento de emprendimientos en actividad o la puesta en marcha de emprendimientos nuevos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que “en la población joven, la educación secundaria es necesaria pero no suficiente para poder acceder a un empleo digno: por el contrario, para lograrlo hay que tener algo más que eso, como experiencia laboral previa, acreditación de cursos de capacitación en actividades específicas o un título universitario o terciario”.

Con los efectos negativos de la pandemia en pleno desarrollo, en el camino hacia esa “nueva normalidad” resulta “necesario en la ciudad trabajar en dos ejes fundamentales para favorecer el acceso al empleo por parte de la población en general y de las personas jóvenes en particular” enfatizó Martínez Sella, y enumeró: el fomento del emprendedurismo, a través de exenciones impositivas y aportes de capital semilla y la formación para el empleo, avanzando en una ampliación y diversificación progresiva de la oferta pública.



DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

El pedido se realizó en el marco del Día de la Juventud, en conmemoración a los estudiantes que fueron secuestrados hace 44 años en la denominada Noche de Los Lápices “creemos oportuno avanzar en el plano de la transformación institucional, con la creación, por ley, de un sistema que optimice lo realizado, lo legitime y lo faculte para dar respuesta a las nuevas exigencias de la Democracia” cerró.