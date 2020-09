Presentan "Santa Fe de Pie" a entidades productivas Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por "Es un programa absolutamente abarcativo que tiene que ver con cuestiones crediticias, diferimientos impositivos, y con los servicios de energía eléctrica y agua". El objetivo es reactivar la actividad económica sin descuidar la salud.

Los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Gestión Pública, Rubén Michlig, presentaron este martes a representantes de entidades del sector productivo y a secretarios de la producción de localidad del territorio santafesino, el programa "Santa Fe de Pie", que tiene por objetivo reactivar la actividad económica en la provincia sin descuidar la salud de los santafesinos.

Costamagna precisó que "Santa Fe de Pie es un programa absolutamente abarcativo que tiene que ver con todo el abanico productivo de la provincia de Santa Fe, con cuestiones crediticias, diferimientos impositivos, con los servicios, fundamentalmente los de energía eléctrica como así también los de agua".

En conjunto, entre aportes directos y créditos, "Santa Fe invirtió 600 millones de pesos, a través de distintos conceptos, fundamentalmente para micro, pequeños y medianos empresarios, sean del comercio, de los servicios y de la industria afectados por la emergencia sanitaria".

Por un lado, detalló que "se trabajó mucho en aportes directos a los sectores que nunca trabajaron o tuvieron interrumpidos sus trabajos, en forma conjunta y por primera vez en la provincia con el sector de las mutuales, esto permitió un fondeo de 300 millones de pesos; y también, a través de las Asociaciones y Agencias del Desarrollo, con un monto de 126 millones". A continuación, precisó que "ahora estamos haciendo foco en cuatro líneas puntuales, para hotelería, comercio, gastronomía, y para la industria, en lo que tiene que con la prefinanciación de exportaciones. Todas estas líneas están dentro del programa Santa Fe de Pie".

En este sentido, el ministro especificó que se creó con "el Nuevo Banco de Santa Fe un fondeo de 500 millones de pesos" para créditos; y con el objetivo de garantizar la "eficiencia, que llegue a la empresa o la persona hemos articulado un esquema de seguimiento, en forma instantánea, online, de los créditos aprobados y aquellos que no están aprobados se le buscará el motivo y la forma de resuelva el problema, para que no quede ningún empresario, ningún comercio y ninguna persona fuera de estos beneficios".

Por su parte, el secretario de Turismo, Darío Grandinetti, detalló que "la línea de crédito será a tasa 0, en concordancia con el Banco de Santa Fe, con subsidio de tasas, a 18 meses, con tres meses de gracia, y hasta dos millones de pesos para hoteleros, y 300 mil pesos para bares, restoran y agencias de viajes; creemos que es una ayuda que va a permitir sobrellevar estos momentos de apertura y cierre intermitente que estamos teniendo".

Además, "para los sectores que no han podido abrir o han tenido dificultades, cómo el caso de fútbol 5 y gimnasios, también van a tener créditos a tasa 0, a 18 meses, con tres de gracia, y la implementación de aportes no retornables para sobrellevar estos tiempos", indicó el secretario.

Asimismo, se implementarán "líneas de créditos para sectores de la industria con tasa al 12%, el plan Mi Primer Galpón, líneas de créditos para innovación, ciencia y tecnología, otra de las vertientes importante para aquellos sectores que, si bien no han cerrado, tuvieron impacto negativo, como el comercio, porque creemos que es importante seguir generando divisas y actividad económica en la provincia de Santa Fe, eso es lo que ve el gobernador; y también para la prefinanciación de exportaciones con una línea del Banco de Santa Fe de hasta 100 mil dólares, y una pre financiación de hasta el 90% del monto total que se exporta a precio FOB", concluyó Grandinetti.