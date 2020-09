Para Mársico, mejorará la conectividad y el tránsito Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El concejal Lisandro Mársico calificó como "una obra necesaria" a la rotonda que se construirá en la esquina de bulevar Yrigoyen con Fader, Williner y Del Campo, anunciada ayer por la mañana por el intendente, Luis Castellano.

“Nosotros todavía no hemos recibido aún los dos proyectos de ordenanza que incluyen la rotonda ahí en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Fader pero estamos esperando esas iniciativas para analizarlas; no obstante, siempre desde el Concejo hubo distintos proyectos que fueron aprobados a los fines de solucionar la peligrosidad de ese nudo vial, en función a los accidentes que se pueden producir debido a que confluye un tránsito de vehículos y peatones muy alto. Entiendo que la construcción de una rotonda mejoraría la conectividad y agilizaría el tránsito”, consideró.

Además el edil manifestó que esa obra disiparía los riesgos de accidentes que en ese lugar hoy existen y afirmó que van a analizar el proyecto cuando llegue al Cuerpo Legislativo. “Evidentemente era una solución que se venía reclamando no solo desde el Órgano Legislativo sino desde los vecinos y de quienes deben atravesar diariamente esa zona con una alta potencialidad de que se produzca un accidente. Es una inversión muy alta que va a realizar el municipio a través de los fondos que van a venir de la provincia, por eso estamos esperando el proyecto para estudiarlo y seguramente vamos a estar avanzando en el tema debido a la necesidad imperiosa de una intervención en ese sector de Rafaela”, aseguró Mársico.