“Esperemos no tener que utilizar todos los recursos” Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Así lo enfatizó el Dr. Leonardo “Tati” Parra al explicar en qué consiste la articulación de instancias de coordinación entre los sectores públicos y privados en la contingencia viral de Covid-19.

La pandemia y su impacto genera que funcionarios y autoridades sanitarias deban adoptar distintas estrategias para enfrentarla y poder contener el aumento de casos, evitando que el sistema de salud colapse. Tal es así que en las últimas horas se formalizó un acuerdo entre el sector público de salud y el privado para la articulación de instancias de coordinación.

Al respecto el Dr. Leonardo “Tati” Parra (MP 2016) explicó: “esto nosotros ya lo habíamos planteado en marzo cuando arrancó la cuarentena y todo lo vinculado a la pandemia de Covid -19 y se había serenado a raíz de que estuvimos más de 90 días sin casos nuevos. Ahora se reflota porque vemos que se están acelerando los contagios y aumentan las internaciones. Este acuerdo consiste en tres etapas: la primera es que parte pública atienda todos los casos Covid hasta que se sature el sistema, cosa que esperamos no suceda; a segunda parte que se da cuando se sature el sistema de la parte pública, la parte privada comienza a tender todas las patologías no Covid de la ciudad y de la región; y la tercera etapa es cuando todos tengamos que hacer todo. Hoy es preocupante que tengamos cinco pacientes con respirador, de los cuáles dos son menores de 30 años; estamos preocupados por la situación”.

“Desde que inició la cuarentena nosotros aumentamos mucho los gastos, sobre todo para protección de nuestro personal, que en definitiva es lo más importante si uno toma dimensión, porque podemos tener muchos respiradores, podemos tener las camas necesarias, pero tenemos que tener también las personas que puedan manejarlos. El gasto es grande porque realmente hemos disminuido el trabajo casi en un 50%; Clínica Nacer mucho más, prácticamente no tenía internación”, relató el profesional. Y agregó: “el esfuerzo reitero es enorme, pero de todas maneras se hace para evitar contaminar todos los efectores, tanto público como privados y contaminado en la medida de la necesidad. Verdaderamente estamos ante una emergencia, esperemos no tener que utilizar todos los recursos y sobre todo proteger al personal de salud”, puntualizó el Dr. Parra.

Además al ser consultado por las demandas respecto al resto de las patologías, dijo que en lo concerniente a la prevención son muy bajas, si continúan las demandas vinculadas a urgencias existen, tanto cardíacas, como cirugías de urgencia, los partos, los accidentes. “La demanda al sistema de salud en general es muy baja porque la gente está preocupada y tiene temor, por eso no concurre a las consultas que antes de la pandemia eran muy frecuentes”. Y añadió: “seguramente vamos a ver más adelante las consecuencias por esta falta de prevención”.



NECESIDAD DE REDISCUTIR

EL SISTEMA DE SALUD

En cuanto a las debilidades que esta pandemia deja en evidencia respecto al sistema de salud y a las discusiones que hay que dar de fondo, el Dr. Leonardo Parra opinó que “me gustaría que suceda, que veamos como mejorar nuestro sistema de salud, que se cite a todos los sectores (obras sociales, prepagas, sanatorios, médicos, enfermeros), a todos los involucrados para rediseñar un nuevo sistema. Cuando nos toca enfrentar una emergencia como la actual, nos damos cuenta que estamos muy lejos de lo idea y debemos sentarnos a conversar acerca de cómo entendemos un sistema de salud que sea para todos. Más allá de esto creo que en Argentina estamos bastante bien en cuanto a la cobertura en salud, si habría que maximizar los recursos de mejor manera”.