La Brigada Sanitaria acompaña en el cumplimiento de protocolos Locales 16 de septiembre de 2020

La Brigada Sanitaria continúa trabajando en la concientización de los ciudadanos sobre las exigencias de los protocolos sanitarios de los almacenes, kioscos, supermercados y oficinas de atención al público.

En cuanto a la concientización, se trabaja especialmente en los focos de concentración de personas, en muchos casos, comercios muy concurridos en donde se hace hincapié en la importancia de mantener el distanciamiento social y el uso del barbijo o tapabocas.

Es importante destacar la presencia de la Brigada Sanitaria en los espacios públicos, recomendando a la ciudadanía no permanecer en ellos y el respeto de los cuidados básicos. Durante los fines de semana, realiza una intervención especial con la entrega de tapabocas a las personas que no lo utilizaban.

Cabe aclarar que el objetivo no es sancionatorio sino que se busca facilitar la comprensión de los protocolos de cuidado, concientizar y educar ya que en esta etapa crítica de la pandemia en Rafaela, la responsabilidad individual es el factor fundamental para prevenir la propagación de la enfermedad.



CONTACTO

Para recibir información es posible comunicarse con la línea telefónica gratuita de la Municipalidad de Rafaela, 147 “Rafaela Responde”, con atención personalizada de lunes a viernes de 7 a 19 y sábado de 8 a 12.

En la franja horaria restante, se activa un contestador automático que acumula los mensajes hasta el ingreso del personal, que luego derivará cada caso al área correspondiente de manera inmediata.