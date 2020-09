Rafaela sumó cuatro contagios y un deceso Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por El Ministerio de Salud de la Provincia informó anoche 4 nuevos casos positivos de Covid en Rafaela y el fallecimiento de una persona de 73 años, pero en otra jurisdicción.

Cuatro nuevos casos positivos de coronavirus fueron reportados en Rafaela en el informe epidemiológico que el Ministerio de Salud de la Provincia dio a conocer anoche, en el que además se confirmó la muerte de un paciente de 73 años con residencia en esta ciudad aunque fue notificada en otra jurisdicción, sin que se brinden mayores detalles. Desde el inicio de la pandemia, Rafaela acumula un total de 231 contagios, con 102 casos activos, 126 recuperados y 3 fallecidos.

Más temprano, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dr. Martín Racca, había presentado las cifras que la cartera sanitaria provincial había difundido el lunes por la noche, es decir había hecho referencia a los siete contagios con mayores precisiones.

"Se trata de 5 mujeres y 2 hombres, todos jóvenes que se encuentra en sus domicilios gozando buen estado de salud. En tres de esos casos se ha podido establecer el nexo epidemiológico en tanto que los otros cuatro continúa en estudio", explicó en una breve conferencia de prensa. Además, señaló que 402 personas continúan aisladas y que ayer se había dado el alta a 11 pacientes. "Les pedimos a los que superan la enfermedad que existe la posibilidad de donar plasma y que para ello pueden concurrir al Banco de Sangre que funciona en la Clínica Nacer, en la esquina de San Martín y Pueyrredón en el horario de 7:30 a 9:00 de lunes a viernes. Recuerden que es un tratamiento experimental que se puede usar en nuestro Hospital", afirmó.

En relación al nivel de ocupación del Hospital "Dr. Jaime Ferré", en el sector de sala general permanecen internados 11 pacientes con Covid en tanto que también se encuentra un sospechoso de tener la enfermedad. Mientras que en la unidad de terapia intensiva, continúan 5 personas con coronavirus y 2 con otras patologías, aunque 6 de ellas reciben asistencia respiratoria mecánica.

Por último, Racca recordó las medidas generales que deben tener en cuenta los rafaelinos para prevenir el contagio. "No salir de casa si no es estrictamente necesario, no tener miedo, cumplir con los protocolos vigentes, usar barbijo, mantener distancia social, lavarse las manos. Porque si cada uno se cuida, entonces nos cuidamos todos" sostuvo a la vez que también apeló a la "solidaridad intergeneracional" al plantear que "son los jóvenes los que más se contagian pero son los adultos mayores o las personas con comorbilidades los que más padecen esta enfermedad, si no lo hago por mí, entonces es necesario cuidarse por nuestros padres, nuestros abuelos o las personas que padecen otras patologías".

En Argentina ayer se confirmaron 11.892 casos nuevos, por lo que el acumulado desde marzo es de 577.338 infectados, de los cuales 438.883 personas ya se han recuperado. Además, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 185 fallecimientos, lo que eleva el total a 11.852, mientras que hay 3.049 pacientes en terapia intensiva.