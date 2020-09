Inflación del 29% y dólar a $ 102 Nacionales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El proyecto de Presupuesto 2021 prevé una inflación del 29%, un dólar a $102 y una recuperación del 5,5% en el Producto Bruto, que este año caerá 12,1%.

El proyecto será defendido el martes próximo en comisión por el ministro Martín Guzmán, titular de Economía.

El déficit primario objetivo para el 2021 será del 4,5%, un nivel que deberá ser avalado por el FMI en el marco del acuerdo que se empezó a discutir para refinanciar unos u$s 44.000 millones.

Altas fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el tratamiento del proyecto antes de llegar al recinto insumirá tres o cuatro semanas en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, se reunieron con el ministro Guzmán para definir la estrategia para defender el proyecto y dar la discusión en el Congreso.

El Frente de Todos no tiene mayoría propia y no podrá imponer una redacción que genere el rechazo de toda la oposición, por lo que necesariamente deberá abrir el diálogo político, al menos con los bloques minoritarios que suelen acompañar en algunas de las iniciativas del oficialismo, como el interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo.

Pero además se sumará la propia discusión interna, ya que es previsible que los representantes del interior y también los que tienen compromisos con determinados sectores como la salud, la educación y la ciencia, intenten llevar agua para su molino en el marco de los tironeos por un presupuesto que actúa como "frazada corta". .

Para ordenar estas tensiones naturales, Guzmán hará una escala previa a la discusión en la comisión al reunirse el próximo viernes con los bloques de diputados y senadores nacionales.