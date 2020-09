Por ahora, la Corte no trata el per saltum presentado por Bruglia y Bertuzzi Nacionales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer "tener presente" el per saltum presentado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para evitar ser removidos de sus cargos en la Cámara Federal y volver a sus cargos originales, lo que quiere decir que lo tratará, pero sin fecha.

Mientras se aguarda remoción del Senado para hoy, miércoles, el Alto Tribunal por ahora sólo aceptó la presentación del per saltum, pero sin resolverlo, algo para lo cual no tiene un plazo.

Tras esta declaración, se espera que la Corte se expida sobre el tema después de que la Cámara alta regrese a sus cargos iniciales a Bertuzzi y Bruiglia, algo que está previsto que suceda mañana.

Los camaristas son parte de los diez jueces cuyas designaciones hechas durante el macrismo son cuestionados por el oficialismo, que considera que no tuvieron el visto bueno del Senado y fueron traslados por decreto.

Bertuzzi y Bruiglia habían hecho un pedido urgente ante el máximo tribunal para evitar ser removidos, pero luego de una audiencia virtual este martes los jueces decidieron que por ahora no lo tratarán.

"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este Tribunal oportunamente determine. Notifíquese", señala el fallo de la Corte, que lleva la firma de Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

Los jueces llegaron a la Corte mediante un amparo para que resuelva de manera inmediata, también con un planteo de inconstitucionalidad de la medida que semanas atrás adoptó el Consejo de la Magistratura para que -con el aval del oficialismo- se reviven en el Senado diez designaciones.

Bertuzzi y Bruglia son dos integrantes de la Cámara Federal, donde se definen las causas por corrupción y narcotráfico, y ellos avalaron muchas de las investigaciones por los "cuadernos", a partir de la cual está en etapa de juicio la vicepresidenta Cristina Kirchner.