Moroni no justifica la salida de las empresas Nacionales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por "Yo no veo que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de empresas", dijo el ministro de Trabajo.

FOTO NA CLAUDIO MORONI. "Son decisiones empresariales".

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Un día después de que la cadena Falabella anunció su intención de irse de la Argentina, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que en el país no existe una causa económica para que se vayan las compañías.

Moroni vinculó el anunció de la cadena Falabella a "decisiones empresariales".

El ministro de Trabajo formuló declaraciones luego de que la cadena chilena de tiendas departamentales Falabella y su subsidiaria Sodimac anunciaran que buscan un socio estratégico para reducir su exposición en el país y que cerrarán cuatro de sus locales.

"Yo no veo que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos", dijo al opinar sobre las compañía que deciden irse, como la aerolínea LATAM.

El funcionario dijo que si bien "hay empresas que se están retirando del país", el "consumo sigue funcionando razonablemente bien y la industria está repuntando".

Al mencionar el caso de LATAM, señaló que la compañía aérea también "está en un proceso de lo que se llama capítulo 11 en Estados Unidos, que es un proceso concursal".

"No es que decidió retirarse solamente de la Argentina, sino que está en un proceso muy especial la compañía y, entre esas decisiones, decidió cancelar parte de la operación en la Argentina", dijo Moroni.

El ministro agregó que "en cuanto a las otras empresas creo yo que juntamos cosas que son distintas".

"Argentina, en rigor, en comparación con gran parte de los países, ha tenido menos pérdida de empleo que todos nuestros vecinos", aseguró.

Moroni agregó que "incluso el informe de la Unión Industrial Argentina da algo parecido a lo que nosotros veníamos mostrando a través de nuestros indicadores laborales, donde vemos que el empleo industrial está creciendo".

Además de las empresas chilenas Falabella y Sodimac, las compañías BASF, Axalta, Saint Gobain Sekurit, Pierre Fabré, Nike y Gerresheimer ya habían anunciado cierres de plantas, reducción de negocios y hasta mudanzas a Brasil.