"La coparticipación es un tema a rediscutirse"
16 de septiembre de 2020
ALBERTO FERNANDEZ EN SAN JUAN

Fernández y el gobernador Uñac en una industrial textil.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que "la coparticipación es un tema a rediscutirse en algún momento en la Argentina", pero aclaró que "no es una tarea simple" porque "nadie quiere perder".

El jefe de Estado hizo referencia a ese tema al encabezar una conferencia de prensa durante su visita a la provincia de San Juan.

Fernández señaló que "estamos trabajando con el ministro del Interior (Eduardo de Pedro) para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias".

En ese marco, Fernández dijo no tener "muy en claro" en concepto "de qué" la Ciudad recibía determinados recursos, al referirse a la decisión que tomó de reducir el porcentaje de fondos de coparticipación y entregarlos a la provincia de Buenos Aires.

"Hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de... no tengo muy en claro de qué, si de coparticipación o no, porque nunca quedó en claro eso", resaltó.

Fernández reconoció que es necesario "un análisis más sensato entre todos, más cuidadoso", y destacó: "La solución no es que el Estado Nacional resigne puntos, que los resigna eh, se los aclaro. Cada vez que el Estado Nacional auxilia a una provincia, y en estos tiempos se ha visto mucho, son recursos que el Estado Nacional deja de poner para que el Estado Nacional siga haciendo cosas".

"Está muy bien que ayude a las provincias y debe hacerlo, pero lo que creo es que en verdad debemos discutir es cómo va a funcionar la coparticipación para adelante, porque por mucho que el Estado Nacional renuncie, un punto más o dos puntos más, eso no resuelve el problema que tenemos. Eso no garantiza nada para muchas provincias", resaltó el Presidente.

En sintonía, afirmó que "hay que trabajarlo con otra lógica porque no es un tema simple", y destacó: "Tal vez después de la pandemia todos entendamos que es una buena oportunidad para federalizar la Argentina y podamos rediscutir todo. Lo que es la parte del Estado Nacional y lo que tiene que ver con el resto de la coparticipación".

Fernández afirmó que piensa la Argentina como "un todo integrado, más allá de las diferencias políticas" que existan con los gobiernos provinciales, y destacó que busca "integrar el país socialmente para darle a todos la posibilidad de desarrollarse".

"Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Tengo una enorme admiración por (Domingo Faustino) Sarmiento, siempre digo ojalá los liberales fueran como (Juan Baustista) Alberdi y como Sarmiento", manifestó.

Por último, el Presidente cuestionó: "Argentina dice ser un país federal, pero no se comportó como tal. No se trata de cargar tintas contra nadie, pero se construyó pensando en otra lógica, un puerto con un centro rico y una periferia empobrecida".

Por su parte, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, afirmó que concretaron "en conjunto" con el Gobierno nacional trabajos que "son de gran significación para la economía de nuestra provincia".

Durante su visita a San Juan, el mandatario nacional estuvo recorriendo obras de infraestructura, visitó una empresa textil y encabezó la firma de una serie de convenios para la provincia.