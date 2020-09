Extienden el bono para trabajadores de la salud Nacionales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por LO CONFIRMO GONZALEZ GARCIA

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Gobierno anunció que extenderá por 90 días el bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud como un "apoyo" ante la pandemia de coronavirus, a la vez que cuestionó la apertura de bares porteños y le pidió al Gobierno de la Ciudad que sea "solidario".

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, los ministros Ginés González García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo), brindaron detalles sobre la extensión de la iniciativa implementada a fines de marzo.

En ese marco, el titular de la cartera laboral precisó que se ampliará también el universo de trabajadores beneficiados con el bono y pasará de unos 500.000 a 700.000.

En tanto, González García confirmó que el beneficio económico "incluirá" a los trabajadores que se desempeñan en los geriátricos y los ambulancieros, responsables de traslados de enfermos.

El bono, que alcanzará al sector público y privado de la salud, también impactará en quienes prestan servicio en el operativo Detectar, como así también a los trabajadores del área de análisis clínicos.

A fines de marzo pasado, a través del Decreto 315/2020, había establecido una "asignación estímulo" de 5.000 pesos para los trabajadores del sistema de salud público, privado y de seguridad social para los meses de abril, mayo, junio y julio.

En esta ocasión, se establecerán tres cuotas de 5.000 pesos, que se efectivizarán en octubre, noviembre y diciembre.

Moroni expresó que el Gobierno espera "mantener la asistencia el tiempo que sea necesario", tras subrayar que "el sector de la salud es fundamental en medio de esta pandemia".

A la vez, Ginés González García también se refirió a la apertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires y a las imágenes de aglomeración de gente que se vio, ante lo cual advirtió que "es muy difícil controlar esos lugares".

En ese sentido, sostuvo que las recientes aperturas dispuestas en la Ciudad "no se condicen" con el avance de la enfermedad en el país, ni con "la cantidad de muertos" que se registran por día.

"Le voy a pedir a la Ciudad que sea solidaria", remarcó, e insistió: "Es muy difícil controlar los bares. Si usted no puede controlar, no puede hacer aperturas. El control no está funcionando en la Capital Federal".