Clubes santafesinos enviaron una dura carta al Gobierno

La situación económica de los clubes es cada vez más complicada ante la pandemia del coronavirus. Por ahora no se puede frenar la ola de contagios y esto llevó acciones drásticas que ponen en jaque a algunas entidades. Fue así como dirigentes de asociaciones y clubes culturales y deportivos de Santa Fe y Santo Tomé difundieron una carta abierta al Gobierno provincial ante el escenario desesperante.

En el comunicado mencionan que han pasado 2 meses del acto y anuncio del subsidio para los clubes de La Capital. Explican que no todos han recibido la ayuda de $ 70.000: “Respetuosamente afirmamos que ese monto para los casi 6 meses de pandemia que llevamos resulta irrisorio y alejado de la realidad que afrontamos día a día”.

“Vemos, algunos con bronca, otros con enojo y hasta resignación cómo nuestra segunda casa cada vez se hunde más. No vemos luz al final del túnel, al menos no con las escasas políticas que han llevado a cabo”, continúa el relato de los dirigentes.

Aseguraron que la cantidad de socios en las instituciones se ha reducido a la mitad del padrón vigente en marzo 2020: “Realizamos mensualmente beneficios, lanzamos promociones, hacemos sorteos, habilitamos facilidades de pago; todo para mantener el barco a flote, pero resulta no ser suficiente”.

Finalizan la carta con un mensaje que denota desesperación: “Una vez más repetimos: ESTAMOS QUEBRANDO, y sería penoso ver que quienes pueden hacer algo, solo miran cómo desaparecemos”.