¿Eliminatorias en noviembre?

Más allá de que Sudamérica vuelva a tener fútbol a nivel continental a partir de este martes con la Copa Libertadores, la decisión a nivel Selecciones en cuanto a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 es distinta, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores que deberían llegar desde Europa -y otros continentes-, por lo que es prácticamente un hecho que en octubre no arrancará el certamen sudamericano que otorga cuatro cupos y medio para la próxima Copa del Mundo.

El Consejo Directivo de Conmebol se reunió ayer nuevamente a través de una videollamada y la realidad es que tras un par de horas de debate, no se llegó a una conclusión: la cuestión terminó con un cuarto intermedio para seguir con la charla hoy. Sin embargo, quedó claro que no se jugarán los partidos que estaban programados para el 8 y 13 de octubre, teniendo en cuenta la situación sanitaria de los 10 países del continente, a causa del coronavirus.

Y con este contexto, hay dos posturas. La FIFA, que tiene fuerte injerencia en las Eliminatorias, puesto que el Mundial es una competición que depende del ente mundial de fútbol, propone que el certamen arranque en 2021 y se jueguen tres partidos en cada ventana, por lo que de jugar jueves-martes, habría que pasar a un modelo que podría ser miércoles-sábado-martes, un esquema que no parece ser viable teniendo en cuenta los viajes, los tiempos de descanso y demás.

En tanto, Conmebol propone que -de alguna manera- se puedan jugar cuatro partidos en noviembre de este año, y que se mantenga el formato de todos contra todos a partidos de ida y vuelta, lo que da un total de 18 fechas de cinco partidos cada una. Para que eso suceda, habría que ver de qué manera FIFA amplía la ventana de noviembre y, sobretodo si dentro de dos meses los clubes europeos acceden a ceder a sus jugadores convocados para que viajen a Sudamérica, epicentro del coronavirus en esta parte del año.