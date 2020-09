Chocaron dos camiones sobre la ruta N° 34 Policiales 15 de septiembre de 2020 Redacción Por JURISDICCION DE LEHMANN

Dos vehículos de gran porte –camiones- que circulaban por la ruta nacional N° 34 en jurisdicción de Lehmann en sentido norte-sur, colisionaron entre sí, aunque aún no estaba muy clara la mecánica del hecho.

El siniestro vial que afortunadamente no dejó lesionados tuvo lugar más precisamente a la altura del km 233 en el puente que se ubica por encima del arroyo Las Calaveras, en jurisdicción policial de Lehmann.

Fueron partes de este siniestro vial un camión Mercedes Benz blanco con acoplado, que transportaba soja, el cual volcó por completo quedando la cabina arriba de la ruta y el cereal desparramado en la calzada; y por la otra parte un camión también de color blanco marca Ford, que llevó la mejor parte. Producto del suceso la ruta debió ser cortada en una de sus manos y como ya se dijo no hubo lesionados que lamentar.

Actuaron en el lugar del hecho personal de la Comisaría 14ª de Lehmann, del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, y de Bomberos Voluntarios.



OTRO ACCIDENTE

Otro accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Martín Oliber y J.J. Paso –barrio Amancay- de la ciudad de Rafaela.

Del mismo formaron parte una motocicleta Honda Wave en la que circulaba un varón de 18 años y una joven de 20; y por la otra parte un automóvil Peugeot 308 dirigido por una joven de 22 años. Producto del suceso resultaron lesionados los ocupantes de la motocicleta.

En el sitio actuó personal de la Comisaría N° 15 por razones de jurisdicción.