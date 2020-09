El voto de los latinos es la clave de Trump Internacionales 15 de septiembre de 2020 Redacción Por ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, Estados Unidos, 15 (AFP). - El presidente Donald Trump intentó desarrollar el pasado domingo una imagen más atractiva ante los votantes latinos, lo cual podría ser fundamental en los estados más disputados y definir la contienda rumbo a la Casa Blanca, haciéndoles notar los avances económicos que ellos tenían antes de que llegara la pandemia del coronavirus.

A pesar de que Trump hizo una gran cantidad de comentarios despectivos sobre los hispanos, su campaña está cada vez más optimista de que se ha ganado algo de respaldo que podría ayudarlo en Florida, Arizona y Nevada, estados en los que se enfocó el fin de semana.

El mandatario presidió el domingo una mesa redonda con latinos en Las Vegas, horas antes de un mitin nocturno, su primer evento en interiores desde que realizó un acto de campaña en Tulsa (Oklaoma), al que se le atribuyó un repunte en el número de infecciones de coronavirus.

El gobernador demócrata Steve Sisolak tuiteó no obstante: "Esta noche, el presidente Donald Trump está realizando acciones imprudentes y egoístas que ponen en peligro innumerables vidas aquí en Nevada".

La campaña de Trump dijo que en Las Vegas se tomaría la temperatura a los asistentes al ingresar y se les daría mascarillas, aunque pocos las usaron. En su discurso, el líder republicano urgió a la multitud a "decirle a su gobernador que abra su estado".

Por otro lado, existe una creciente preocupación de que el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, no hizo lo suficiente por atraer a los votantes hispanos. Su compañera de fórmula, la senadora californiana Kamala Harris, tampoco apeló a la creciente e influyente población hispana de Florida durante una visita al estado la semana pasada. Biden no ha puesto pie en Arizona ni en Nevada durante su campaña presidencial, que en su mayor parte llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia.