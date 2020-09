Citroën Berlingo Tinkervan: para viajar libres y sin límites Automotores 15 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El coronavirus ha hecho que la demanda de este tipo de vehículos en Europa se haya disparado en los últimos meses ya que nos permiten plantarnos en un lugar bonito y solitario y pasar allí varios días en pareja, o con la familia, con todo lo necesario y sin miedos a la distancia social que tendríamos que guardar, por ejemplo, en un hotel.

De ello ya se dieron cuenta hace tiempo los fabricantes tradicionales de automóviles, a los que no les interesa entrar en el terreno de las casas rodantes, pero sí ofrecer adaptaciones de algunos de sus modelos para hacer de ellos pequeñas casas sobre ruedas.



PEQUEÑOS, PERO

BIEN DOTADOS

Volkswagen, con la Multivan, o Mercedes con la Marco Polo llevan muchos años en ese nicho de mercado, al que otras marcas menos pudientes (caso de Nissan o las de PSA) se han apuntado ahora con productos más aquilatados en tamaño y precio. Es el caso de la gama desarrollada por Citroën junto con el especialista Tinkervan, que se ofrece tanto sobre la furgoneta mediana Space Tourer como sobre el más pequeño Berlingo, su modelo más básico y polivalente.

La filosofía del Berlingo Tinkervan no se adivina desde fuera si el modelo en cuestión no lleva el toldo en el techo, que es opcional, se coloca y se guarda con facilidad en menos de cinco minutos (aunque para ello es necesario hacerlo entre dos personas) y ofrece un buen espacio de sombra.



LO MEJOR ESTA

EN EL INTERIOR

Es por dentro donde las cosas cambian y se empiezan a observar los pequeños detalles, siempre bien estudiados para que su tamaño y ubicación resulten lo más prácticos posibles. Lo más evidente es un fino colchón negro de gomaespuma ocupando toda la zona de la bandeja trasera, bajo el cual encontramos un armazón de madera extensible.

Si abatimos los tres asientos traseros individuales, extendemos el armazón y al colchón le unimos una espuma plegada que estaba oculta tras los asientos, lo que nos queda es una cama en la que pueden dormir dos personas de metro ochenta sin necesidad de mover para ello los asientos delanteros. Aunque quien dice dos dice tres, porque la anchura permite que a ellos se sume un niño pequeño, si bien esta decisión comprometerá el descanso de los mayores. Y si el niño se despierta o necesitamos luz, contamos con dos pequeños focos de lectura.

Magistralmente oculta, bajo la parte de estructura que sirve de somier se aloja una mesa que lo mismo se puede utilizar en el exterior que en el interior, en este caso bien colocada de forma longitudinal en el lugar del asiento central (que previamente hemos plegado) o transversal, entre las dos filas de asientos. Hay también dos tomas dobles USB de 4,2 Ah, una toma doble USB de 2,5 Ah, una batería auxiliar de 80 Ah y un sistema de calefacción auxiliar que emplea gasoil y es programable, para que el frío no sea ningún problema.



CON DUCHA

INCLUIDA

Con todo, lo más sorprendente quizá sea la ducha eléctrica. Está en el maletero, funciona conectada a una toma de 12V y tiene un depósito de 10 litros. La capacidad es suficiente para que se duchen dos personas cuidando mucho de no malgastar una gota. Y si prevemos que nos vamos a quedar cortos, la solución es tan simple como llevar una garrafa de agua del grifo para rellenarla. Si por el contrario no nos vamos a duchar pero queremos, por ejemplo, retirarnos la arena de los pies tras un día de playa, el invento no puede resultar más práctico.

Todo esto ya permite acceder a cualquier camping o a un paraje en el que lo tengamos permitido, pero los amantes del camping pueden tener todavía más necesidades, que en este caso se ofrecen en opción: por un lado la necesidad de privacidad se soluciona con unas cortinas que cubren luna trasera, ventanillas traseras-laterales y ventanas de las puertas de atrás. Por otro, para pasar varios días en plena naturaleza vendrá muy bien una heladera de 31 litros de capacidad.

Lo cierto es que la heladera resulta bastante voluminosa y resta bastante espacio al equipaje, pero la buena noticia es que se retira con total facilidad si no la necesitamos.

Lo que no hay es ni silla ni cocina, así que no nos vendrá mal hacernos con dos taburetes o sillitas plegables y una diminuta cocina portátil si tenemos que calentar algo.



ACCESORIOS

Una buena noticia es que todo, la mencionada heladera, la ducha, el toldo, la mesa, el colchón e incluso el armazón de madera se puede retirar con una facilidad pasmosa para que lo guardemos.

Volviendo al Berlingo standard, se convierte en un modelo de cinco plazas con un increíble baúl de 850 litros que podremos utilizar para nuestro negocio, pero también como coche familiar. Porque la versión Tinkervan ofrece bastantes soluciones para sentirse cómodos en su interior: por un lado su butaca (de tapicería desmontable y lavable, como en el resto de los asientos).

Por otro todo hay detalles tan prácticos como la pantalla central, ubicada a gran altura; el sencillo selector de cambio y el freno de mano electrónico, que liberan todo el espacio central para dejar objetos; los huecos adicionales encima del parabrisas, del cuadro de relojes y bajo los pies de los pasajeros traseros, estos últimos con tapa; y el generoso tamaño de las ventanillas.



DIESEL DE 130 CV

El motor del Tinkervan que hemos probado es un BlueHDi de 130 CV asociado a la caja de cambios EAT8 de ocho velocidades, que incorpora levas tras el volante si bien, dada la filosofía del coche, resulta más gratificante de usar en modo manual (en modo secuencial no cambia además muy rápido). Supera los 180 km/h y pasa de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, pero quizá para una familia que sale a disfrutar de su tiempo de ocio convenza más el argumento de sus consumos: oficialmente en modo Eco (el único modo que ofrece además del Normal) se queda en 5,6 l/100 km.

El precio de la transformación de Berlingo a Berlingo Tinkervan es de 4.750 euros en los modelos diésel y 5.250 euros en los nafteros, eso sí, en Europa. (Fuente: El Mundo Motor).